消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘

星薈前經理：50訂單報銷

消委會表示，截至昨午5時接到8宗有關星薈懷疑結業投訴，共涉60.7萬元，最高金額個案涉10.9萬元，消委會正嘗試聯絡酒樓負責人。本報記者昨向星薈負責婚宴的前經理黃小姐查詢，她透露有約50張婚宴訂單無法履行。記者連續兩晚致電及透過信息向星薈母公司東海飲食集團的前董事兼已故「舖王」鄧成波兒子鄧耀邦查詢，未獲回覆。

記者昨午到星薈所在的尖沙嘴天文臺道8號，升降機未能按下21樓星薈樓層。6名已付5萬至10萬元訂金的準新人到場欲向負責人追討，惟未能抵達相關樓層。他們致電鄧耀邦亦無人接聽。查冊資料顯示，鄧耀邦上月已辭任東海董事。

他們隨後致電星薈前經理黃小姐，她稱自己亦遭欠薪並已離職，着他們到原屬該集團的青衣酒家東海薈．拉斐特聯絡行政總裁「四哥」李先生。

6人到青衣東海薈未見負責人，任職3年的廚房職員麥先生說李先生不在，指李由上周初起沒回舖，他亦無法聯絡對方。麥表示，青衣店約30名員工遭欠薪並已到勞工處申訴，他亦遭欠逾一個月薪金連假期共約10萬元。麥稱青衣及沙田分店9月初轉手台灣公司，員工已簽相同待遇合約。他稱市道差難找工作故「騎牛搵馬」，若再遭欠薪便離職。

4名受影響客人其後到青衣警署報案。準新娘C小姐稱已付5萬元訂金，原定11月擺酒，現需臨時尋找新場，批評鄧氏財困仍收訂屬不負責任。她說部分顧客已向海關及消委會投訴，海關稱需近兩個月落訂的顧客投訴以證酒家明知無法提供服務仍收訂，呼籲有關顧客聯絡「苦主」群組。

大狀：可藉債權人身分申清盤

大律師陸偉雄說，明知不能提供服務仍收款將違《商品說明條例》，但要考慮酒家收款時是否深信有能力營運，需待臨時清盤官查數，客戶應向海關提供資訊。陸稱當酒樓清盤，「苦主」可用債權人身分追討，應留意破產管理署公告臨時清盤官資料，並向清盤官「報數」；如該公司未自行清盤，債權人亦可提請清盤。