明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘

【明報專訊】鄧氏餐飲旗下婚宴酒家「星薈」近日傳出結業，消委會接獲8宗投訴共涉60.7萬元。有「苦主」群組的準新人昨日上門追討訂金「摸門釘」，轉至原屬同一集團的青衣酒家亦未見負責人，最後到警署報案。星薈前經理向本報透露，有約50張婚宴訂單無法履行。海關回覆稱已接獲舉報，如違反《商品說明條例》將執法。有律師說需視乎酒家收款時是否仍自信能營運方可判斷違例否，客戶可用債權人身分追討。

星薈前經理：50訂單報銷

消委會表示，截至昨午5時接到8宗有關星薈懷疑結業投訴，共涉60.7萬元，最高金額個案涉10.9萬元，消委會正嘗試聯絡酒樓負責人。本報記者昨向星薈負責婚宴的前經理黃小姐查詢，她透露有約50張婚宴訂單無法履行。記者連續兩晚致電及透過信息向星薈母公司東海飲食集團的前董事兼已故「舖王」鄧成波兒子鄧耀邦查詢，未獲回覆。

記者昨午到星薈所在的尖沙嘴天文臺道8號，升降機未能按下21樓星薈樓層。6名已付5萬至10萬元訂金的準新人到場欲向負責人追討，惟未能抵達相關樓層。他們致電鄧耀邦亦無人接聽。查冊資料顯示，鄧耀邦上月已辭任東海董事。

他們隨後致電星薈前經理黃小姐，她稱自己亦遭欠薪並已離職，着他們到原屬該集團的青衣酒家東海薈．拉斐特聯絡行政總裁「四哥」李先生。

6人到青衣東海薈未見負責人，任職3年的廚房職員麥先生說李先生不在，指李由上周初起沒回舖，他亦無法聯絡對方。麥表示，青衣店約30名員工遭欠薪並已到勞工處申訴，他亦遭欠逾一個月薪金連假期共約10萬元。麥稱青衣及沙田分店9月初轉手台灣公司，員工已簽相同待遇合約。他稱市道差難找工作故「騎牛搵馬」，若再遭欠薪便離職。

4名受影響客人其後到青衣警署報案。準新娘C小姐稱已付5萬元訂金，原定11月擺酒，現需臨時尋找新場，批評鄧氏財困仍收訂屬不負責任。她說部分顧客已向海關及消委會投訴，海關稱需近兩個月落訂的顧客投訴以證酒家明知無法提供服務仍收訂，呼籲有關顧客聯絡「苦主」群組。

大狀：可藉債權人身分申清盤

大律師陸偉雄說，明知不能提供服務仍收款將違《商品說明條例》，但要考慮酒家收款時是否深信有能力營運，需待臨時清盤官查數，客戶應向海關提供資訊。陸稱當酒樓清盤，「苦主」可用債權人身分追討，應留意破產管理署公告臨時清盤官資料，並向清盤官「報數」；如該公司未自行清盤，債權人亦可提請清盤。

相關字詞﹕消委會 海關 食肆 結業 酒樓 星薈

上 / 下一篇新聞

國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
創科署研發中心自業界收入增29%
創科署研發中心自業界收入增29%
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
空殼公司洗錢26億 4人被捕
空殼公司洗錢26億 4人被捕
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品