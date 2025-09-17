餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安

整體失業率維持3.7%

政府統計處昨公布今年6至8月失業率維持3.7%，同期就業不足率上升0.2個百分點至1.6%。最新失業人數增約6000至15.1萬人，同期就業不足人數增約4200至約5.9萬人。

按行業分析，餐飲服務活動業及製造業失業率均升0.4個百分點至6.8%及3.6%（見表）。至於就業不足率，升幅也見於餐飲服務活動業，從2.1%急增至2.7%，升幅達0.6個百分點。

勞福局長孫玉菡表示，就業情况會繼續受個別行業經營狀况影響，但本港經濟穩定增長，政府多項增強經濟動能和提振消費的措施，將為整體勞工需求提供支持。

工會指礙本地就業 促停輸勞

勞聯勞工界立法會議員周小松指出，本港各行業市道有緩和，惟失業率是否趨向穩定仍需觀察。就餐飲服務活動業的失業率及就業不足率持續上升，他指餐飲業疫後復蘇不似預期，隨着食肆結業、輸入外勞，行業人手供應高於人手需求，致失業率上升。

針對外勞政策，周建議當局嚴謹監察僱主僱用外勞後有否解僱本地工人，如每半年要求僱主申報本地工人人數，有異常即深入調查，同時做好本地就業配對。他建議當局按工種的人力需求情况作動態評估，當發現某工種人力需求未遠高於人力供應時，應暫停該工種輸入外勞。

工聯會副理事長、飲食業職工總會主席林千國稱，6至8月算「旺季」，理應較多人消費，餐飲業理應加人手，但其失業率卻處高水平，情况令人不安。

林指出，目前約3.2萬名外勞從事餐飲業，已影響本港工人就業，有工友在外勞到店後遭僱主減少開工日數，其後不再獲安排上班，也有資深員工遭僱主屢調分店「逼走」，「就是外勞取代了（本地工人）」，強調餐飲業失業率高企下，政府應即時煞停輸入外勞。