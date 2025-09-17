明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流

【明報專訊】深圳國際3D打印、增材製造及精密成型展覽會今年已是第四屆，主辦方廣州光亞法蘭克福展覽有限公司（法蘭克福展覽）副總經理梁志超表示，今屆不僅首次聚焦「增材製造」，且展會特色是「垂直」，嘗試為公眾構建領域上下游的完整拼圖。展覽不僅涵蓋金屬、聚合物等工業級上游原材料的解決方案，也回應市場反饋再設3D打印農場及消費品展區，即集成大量3D打印機實現中下游批量、定製生產消費級產品，如家居裝飾、玩具及流行收藏品等，農場區匯聚58家生態鏈企業，包括已申請香港上市的深圳市創想三維科技股份有限公司，其3D打印機遠銷140多個國家或地區。

參展商增 需求擴發展快

雖然今屆展覽專注於「增材製造」，但參展企業達265家，多過涵蓋多領域的往屆，「這正反映大灣區3D打印行業近年的快速發展」。梁志超回憶，公司早在2012年的模具展上設立3D打印專區，當時僅有50家參展商，展品主要集中於快速成型。隨着需求不斷擴大，2019年開始籌辦專門的3D打印展會，最終於2021年落地深圳，「深圳不僅是灣區製造業重鎮，更能輻射珠三角完整產業鏈。今年海外觀眾增長明顯，我們亦組織來自馬來西亞、日本和新加坡的買家團參展」。

梁志超又認為，香港在新材料和智能微工廠上已有探索，且作為國際金融中心能為3D打印企業帶來融資及上市平台，未來亦計劃在深圳以外的大灣區城市，包括香港舉辦以「出海」與「技術交流」為主題的3D打印行業論壇和小規模展示等活動。

上 / 下一篇新聞

國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
創科署研發中心自業界收入增29%
創科署研發中心自業界收入增29%
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
空殼公司洗錢26億 4人被捕
空殼公司洗錢26億 4人被捕
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品