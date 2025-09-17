灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流

【明報專訊】深圳國際3D打印、增材製造及精密成型展覽會今年已是第四屆，主辦方廣州光亞法蘭克福展覽有限公司（法蘭克福展覽）副總經理梁志超表示，今屆不僅首次聚焦「增材製造」，且展會特色是「垂直」，嘗試為公眾構建領域上下游的完整拼圖。展覽不僅涵蓋金屬、聚合物等工業級上游原材料的解決方案，也回應市場反饋再設3D打印農場及消費品展區，即集成大量3D打印機實現中下游批量、定製生產消費級產品，如家居裝飾、玩具及流行收藏品等，農場區匯聚58家生態鏈企業，包括已申請香港上市的深圳市創想三維科技股份有限公司，其3D打印機遠銷140多個國家或地區。
參展商增 需求擴發展快
雖然今屆展覽專注於「增材製造」，但參展企業達265家，多過涵蓋多領域的往屆，「這正反映大灣區3D打印行業近年的快速發展」。梁志超回憶，公司早在2012年的模具展上設立3D打印專區，當時僅有50家參展商，展品主要集中於快速成型。隨着需求不斷擴大，2019年開始籌辦專門的3D打印展會，最終於2021年落地深圳，「深圳不僅是灣區製造業重鎮，更能輻射珠三角完整產業鏈。今年海外觀眾增長明顯，我們亦組織來自馬來西亞、日本和新加坡的買家團參展」。
梁志超又認為，香港在新材料和智能微工廠上已有探索，且作為國際金融中心能為3D打印企業帶來融資及上市平台，未來亦計劃在深圳以外的大灣區城市，包括香港舉辦以「出海」與「技術交流」為主題的3D打印行業論壇和小規模展示等活動。