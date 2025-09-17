灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量

所謂「增材製造」，是目前3D打印中最普遍的技術，即逐層堆疊材料直至成型，能顯著減少材料浪費並處理複雜結構，特別適合「款多量少」的小批量定製。今次展覽會內設的香港館展示了覆蓋「增材製造」的完整產業鏈，從上游的新材料研發、中游的設計與製作，到下游的後續處理與批量化應用。

上游：研發新材料 助汽車電子產業

在上游環節，生產力局展出了「生產力局——惠普3D打印科技中心」的成果，該中心是亞洲首個同時配備惠普研究級別金屬Metal Jet和高分子多流射熔融成型（MJF）平台的機構，研究如何利用新材料作3D打印，例如現場展出的一體成型魚骨吊墜，體現了金屬打印技術在結構設計上的突破。生產力局首席數碼總監、內地業務首席執行官黎少斌指出，金屬粉末等新材料是增材製造的基礎，正積極推動相關研發；他補充，生產力局透過近30年豐富的行業和技術經驗，已構建了從技術研發到產業應用的全鏈條支撐及落地能力，並協助企業結合AI和3D打印技術，實現更高效的生產模式。

與生產力局並肩推動材料研發的寶力機械有限公司，是本港3D打印行業的先行者，早在2017年寶力便與惠普合作，一年前與生產力局攜手推動科技中心的落成，推進3D打印技術的落地應用。寶力機械總經理、香港三維打印協會會長黎銳敏表示，今次參展在於展示如何將材料創新與應用需求結合，協助汽車、電子等行業提升生產靈活度和效率。

中游：重構設計思維 無模生產更廉

中游環節的展示來自國泰達鳴（香港）有限公司，公司董事總經理、香港三維打印協會副會長吳國桓指出，「增材製造」的價值在於重構產品設計思維，而非以模具走天下。公司在深圳光明區設立「工業能力中心」，為科研院校和創新企業提供從設計到批量生產的一站式服務。他舉例，鞋廠採用「增材製造」無模化生產能快速迭代，較傳統開模方式的成本低，效率高。

下游：後處理技術 近注塑工藝水準

奧爾菲高新科技國際有限公司則展示下游環節的後處理技術，公司聯合創始人兼首席執行官、香港三維打印協會理事鄧俊文指出，3D打印雖能製作複雜結構，但表面粗糙限制其直接使用。他們率先引入英國的後處理技術，可將打印件處理至接近注塑工藝水準，提升效率品質，「比如航空領域的一些部件3D打印出來非常粗糙，但經過後處理即可跟工業線上產品一樣標準」。他補充，醫療、珠寶及日常用品等領域均已開始採用此技術。

但鄧俊文指出，現階段市場教育仍不足，不少企業仍將3D打印停留在做樣品或零件的「驗證」階段，而非製作最終產品及批量生產。此外，即使3D打印設備價格下降，仍有客戶只從產品單價比較新舊工藝，「若只看單價，有部分覺得3D打印不具競爭力；但若放眼創新，思考如何利用3D打印發掘藍海而非糾結於傳統製造價格競爭，就會有新機遇」。

結合AI 生產力局偕海內外開發

展望未來，3名企業代表均認為香港作為國際窗口，不僅能引進海外技術，也能協助內地產品走向全球。黎少斌認為，技術的研發終須落地，而內地行業體系完善，技術落地應用場景多，香港與外國的合作伙伴將技術研發出來後，內地便可是第一個落地點。他亦透露，生產力局計劃與南京中科神光科技有限公司共同開發一套AI輔助的高熵合金3D打印系統，也正與德國企業洽談合作，開發一套改良金屬黏結成型打印件設計的AI模型，望透過AI協助提升工作效率，降低研發成本。