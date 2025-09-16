明報新聞網
情婦勒索案 被告否認索保時捷 稱「投入全部感情愛事主」

【明報專訊】情婦涉在已婚男友提出分手後，在網上發布兩人合照並勒索260萬元一案續審，被告昨出庭自辯時否認有索取保時捷汽車及勒索，並道出她與男事主交往後3個月，他才向她承認有家室，但因她已愛上事主，遂繼續「投入全部感情去愛他」。後來被告發現事主與其他女子出入按摩店，一度有自殺念頭，哭訴稱想有人知她是為事主而死。

被告李燕林（45歲）否認4項未獲同意下披露個人資料罪、兩項勒索罪，以普通話作供。被告自辯時供述背景，稱她有高中學歷，2011年來港定居，6年後經朋友認識男事主X，兩人2020年再接觸時，X稱已與女友分手。同年11月X向她表白，着她放棄月入3萬元的美容工作，並稱每月給她4萬元生活費​；惟3個月後，X才承認有家室但與妻子沒感情，「不能離婚，但會照顧她一輩子」。

被告續說，但她已愛上X，並繼續「投入全部的感情去愛他」，更購買一萬元一両的蟲草來給X享用。她又稱，2021年12月曾與X商量買車，X認為應先買二手車來讓她練習，她則擔心需頻繁維修，其後X說不想買，她就沒再提起，她從沒要求買保時捷。她之後回內地，2022年3月回港後，X「突然間像失蹤一樣」，封鎖她的聯絡方式，她為引起X注意，在4月於網上發布由兩人合照剪輯而成、沒文字描述的影片。

否認以事主公司家人資料威脅

被告憶述，同年5月16日，X的助理Y要她刪除影片；她3天後在咖啡室與X見面，X稱不想分手， 但因妻子已知兩人關係，加上他捲入官司、生意虧蝕，暫時不能見她，而給她的每月生活費會減至2.5萬元。被告在庭上表明，她沒說過要用X家人的資料來「搞」他，也沒向X索取260萬元。

再發片因懷疑事主覓新歡

惟約一個月後，被告形容「看到刻骨銘心的一幕」，見到X牽着一名女子的手步出她任職的按摩店，她當時氣得幾乎站不穩，遂再發布影片，想他解釋「還有多少個女人」。她又在庭上哭訴，曾有自殺的念頭，「其他人就會知道我是因為他而死」。事後她收到X的來電，X威脅道「我黑白兩道都有人」。對於她分別對X及Y說「跟你玩到底」、「大家一鑊熟」，她在庭上表示是因情緒不穩而說出的話。聆訊未完今續。

【案件編號：DCCC 842/23】

相關字詞﹕區域法院 未獲資料當事人同意下披露其個人資料 勒索 情婦 婚外情

