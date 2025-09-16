兩私家車相撞擱路中 的士直撼司機亡

私家車司機、3車乘客共6人傷

前日晚上11時許，41歲姓劉男子駕駛一輛自訂車牌瑪莎拉蒂私家車，與另一輛由43歲姓周男子駕駛的本田私家車沿觀塘繞道往油塘方向行駛，駛至近觀塘碼頭時相撞。兩車輕微損毁，停在觀塘繞道中線上，其間涉事的士尾隨駛至，撞向兩車再衝行約10米撼向快線石壆，的士司機昏迷被困車內。消防接報到場，將被困的72歲姓張的士司機救出，他身體多處嚴重受傷，救護員需為他做心外壓並隨即送往聯合醫院，惟經搶救於昨凌晨零時許傷重死亡。

意外發生時，兩私家車司機亦走避不及，被撞倒地上，而瑪莎拉蒂載有45歲姓鍾女子及一名3歲女童，本田則載着45歲姓劉女子及一名4歲男童，除3歲女童沒受傷外，其餘5人分別面、肩、手及腳受傷，另43歲姓林的士男乘客亦受傷，各人均清醒送院。

事件中瑪莎拉蒂車尾損毁嚴重，本田則全車嚴重損毁，橫亘路中，而的士車頭亦嚴重損毀，停在快線。警方初步調查相信，兩私家車駛至上址相撞後，兩名司機下車查看，其間懷疑的士收掣不及，釀3車相撞車禍。