上半年涉嚴重毒品罪被捕青少年增半 整體罪行數字跌 《師長攻略》增依托咪酯主題

定量刑指引 料對毒品改觀

警方自2022年起，每年因應青少年罪案趨勢推出《攻略》，警方稱前3冊涵蓋的大部分罪行種類，其青少年被捕人數明顯下跌，如今年上半年有213名青少年因盜竊罪被捕，較去年同期跌約四分之一。今年上半年被捕青少年人數，亦低於過去10年年均1541人。周一鳴認為，此反映青少年防罪工作漸見成效，但仍需持續及深耕細作，冀《攻略》防止青少年犯罪，向新一代灌輸正確價值觀，同時避免他們成為受害人，以免被人有機可乘。

非禮罪升兩成 增性誘識主題

部分罪行則錄得升幅，如今年上半年因非禮罪被捕的青少年，較去年同期增逾兩成。警方印刷4.2萬本《攻略》，新增兒童網上性誘識的主題。

警務處公共關係部（傳媒聯絡及支援）署理高級警司吳翠婷引述警方去年調查發現，在2000名中一至中四學生中，有六成曾遭網上性誘識，包括接收色情信息、被要求提供裸露影片，甚至與網友約見後遭性侵，認為相關威脅不容忽視，需及早為青少年裝備自我保護意識。

附實用電話 供師長求助

《攻略》續涵蓋詐騙及洗黑錢、盜竊、童黨及校園欺凌，並在各罪行加入「拆解迷思」、「社工的話」和「青年的反思」章節，即剖析相關罪行的誤解，及列舉青少年可疑行為徵兆等。青協副總幹事陳文浩指出，攻略附有實用電話，讓師長明白防罪並非「單打獨鬥」，有需要可求助。香島中學老師朱國傑稱，透過遊戲及真實個案分享，令課堂互動性提高，並有助學生投入課堂及反思罪案趨勢。

早前有港大生未獲當事人同意下，透過人工智能軟件將多名女性照片生成為色情照片。因應人工智能愈趨盛行，被問到如何防止青少年誤墮法網，周一鳴稱網罪科設專家小組，成員來自網安及科技界，有別於昔日打擊罪案較被動、有罪案發生才調查及解決，現時會主動預測新型罪案，及蒐集師長與辦學團體意見，冀「拉近與犯罪時間的距離」。