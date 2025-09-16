明報新聞網
港聞

港聞二

施政報告明發表 團體倡增照顧者支援

【明報專訊】特首李家超明早11時將到立法會宣讀其任內第四份《施政報告》，下午3時半會在政府總部舉行記者會，晚上7時將出席電視論壇節目。綜合報道及消息，今年《施政報告》主調將是「拆牆鬆綁」，簡化土地發展、建屋、教育及其他民生事項等方面的行政措施。

綜合消息，《施政報告》主調是「拆牆鬆綁」，例如北都擬引入快速審批等簡化行政程序，入境處及運輸署的證件及牌照申請程序等民生事項也有望簡化；不少篇幅將聚焦人工智能，包括推動AI科研及應用。具體措施方面，據悉政府亦有意小規模重推出售公屋計劃，並提高八大資助院校非本地收生的上限，李家超較早前提及推動的高級公務員責任制，也會在明日公布細節。另有傳媒報道，「補充勞工優化計劃」輸入外勞的比例或將更改，以確保本地就業。

李家超宣讀完《施政報告》後，報告文本及相關刊物會在民政事務總署轄下20個民政諮詢中心派發，市民也可於16座政府辦公大樓、62個公共屋邨商場等地方索取簡介重點的單張。

不少團體連日就《施政報告》提出建議，其中「照顧照顧者平台」昨天倡議增加兒童及殘疾人士暫託服務名額、取消照顧者津貼不能同時領取其他資助的限制及申領人數上限等，政府取消2500元學生津貼後也應設其他實際支援措施和津貼。

