東九集運提前明年上半年招標 盼同年批約

將優化順安秀茂坪行人網絡

東九集運系統全長約7公里，9個擬議高架車站為彩虹東站、彩雲站、順利站、順安站、秀茂坪站、寶達站、馬游塘站、藍田北站及油塘東站。顏汶羽引述路政署稱，由於項目法定程序包括刊憲、環評及改劃車廠用地等進度理想，可提早至明年上半年招標。

顏汶羽透露，當局會優化幾個車站行人網絡，例如擬在順安站興建行人天橋和扶手電梯，以便順天邨和安泰邨居民經順安站來往基督教聯合醫院；秀茂坪站會增加兩組扶手電梯，方便安達邨及秀茂坪邨居民來往車站；彩虹東站會興建行人隧道，經過前聖約瑟安老院用地正興建中的商場再接駁至港鐵彩虹站。他亦提到，現時安泰邨往返順安邨的行人天橋，將接駁順利邨及順安邨的行人天橋，讓順安邨及安泰邨居民可享用全段有上蓋的行人通道，目標2029至2030年動工。

至於招標詳情，鄧家彪相信，政府未來招標不會規定承建商使用特定技術，倘承建商能加快進度會加分。他說招標文件會交代新增多少扶手梯、升降機和行人隧道、天橋等，預計大多由承建商負責興建。鄧亦引述與會者關注私隱及噪音等問題，希望路政署考慮，又建議日後詳細設計時加入更多無障礙設施方便長者。

扶梯隧道天橋料承建商起

有份會面的香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生則稱，路政署會透過採用組裝合成技術，更有效地管控施工品質及噪音。