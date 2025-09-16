明報新聞網
盧寵茂稱母嬰院 供賽諾菲流感針

【明報專訊】今個年度季節性流感疫苗接種計劃下周四（25日）展開，首次購入的科興四價滅活疫苗缺乏孕婦臨牀數據，引起關注。醫衛局長盧寵茂稱，會於母嬰健康院提供賽諾菲三價滅活疫苗方便孕婦接種，主要因賽諾菲有針對孕婦的臨牀數據，但重申孕婦非科興疫苗的禁忌症，沒證據證明孕婦不能接種，如想接種科興，醫生會評估。他又稱，不同人群適合不同疫苗，政府採購流感疫苗和提供選擇是基於醫學實證原因，而非牌子。

衛生防護中心上周宣布本港進入夏季流感高峰期，中心總監徐樂堅表示，今年夏季流感若歷時3至4個月，可能與冬季流感重疊，令爆發數字及感染人數增加，呼籲市民盡早接種流感疫苗。盧寵茂昨午連同多名衛生署及醫管局管理層於西灣河普通科門診接種科興滅活流感疫苗及新冠疫苗。他稱，今年度共採購4款逾128萬劑「質高價優」流感疫苗。

盧稱採購基於實證 無孕婦數據常見

對於科興流感疫苗無孕婦臨牀數據，盧寵茂提到，上市前沒針對孕婦群組臨牀試驗常見，但很多時藥廠會在上市後提供數據，重申孕婦不是科興疫苗的禁忌症，沒證據證明不能接種。

盧寵茂表示，大部分孕婦會於母嬰健康院做產前檢查，當局會於母嬰健康院提供賽諾菲三價滅活疫苗，但「如果佢真係想打（科興）要同醫生商量，會有醫生提供評估」。對於有醫生建議衛生防護中心提供更多指引，他說私家醫生可自行決定採購哪種疫苗，並向孕婦解釋，強調醫生永遠有責任為病人評估。

政府今年首度推出「家庭醫生疫苗採購先導計劃」，有別於以往私家醫生需直接向藥廠採購流感疫苗，指定的家庭醫生可向政府採購。據了解，當局於計劃提供賽諾菲三價疫苗。家庭醫生林永和向本報稱，首次採購可預訂100劑，需於下月或之前取貨。他說每個流感季節約接種2000劑疫苗，預計今季仍需額外訂購，季尾時亦可向當局訂購應付小量需求，惟需視乎當局有無存量。

相關字詞﹕孕婦 流感 科興流感疫苗 流感高峰期 流感疫苗

