港聞

港聞二

婚宴酒家星薈欠薪無營業 11月新人「如天塌」批無良

【明報專訊】繼鴻星中菜7月結業，同屬鄧氏餐飲旗下的婚宴酒家「星薈」近日亦傳結業。有客人稱已付10萬元訂金，原定11月尾擺酒，稱經理透露高層有不想營業念頭，形容懷疑結業消息像「天塌下來」，批評負責人不負責任。勞工處稱接獲員工求助，主要涉及欠薪及解僱補償。原屬鄧氏旗下的另一酒家東海薈，有職員透露20多名員工遭欠7、8月薪金，酒家本月起由另一集團接手。本報昨致電及以信息向星薈母公司前董事鄧耀邦查詢，未獲回覆。

鴻星同系 欠5月起強積金供款

本報記者昨午到尖沙嘴星薈，已無法從升降機抵達星薈樓層，也未能聯絡星薈。積金局回覆稱，鴻星集團未為星薈等食肆約190名僱員繳交5月及6月共約90萬元強積金供款及附加費，亦未補交欠款，局方已展開執法。局方稱，鴻星亦未為110名僱員繳交7月及8月款項，5月至今收到34宗僱員投訴。消委會稱留意到報道，會了解。

有星薈顧客向本報表示，去年4月付10萬元訂金，原定今年11月29日擺酒。她說，星薈經理上周五聯絡透露酒樓高層有不想營業的念頭，但她認為接近婚禮日期，已通知親友婚宴時間，加上今年為結婚旺季，已訂攝影及化妝等服務，難改期需另覓場地。

期近需撲場 「通知無一聲好過分」

她說得知酒樓或結業，「簡直是不能相信，感受好像天塌下來」，批評酒樓負責人無良，「結婚是人生大事，最後都沒有通知一聲好過分」。她已向消委會及海關投訴，有意報警。

另一顧客A小姐（化名）表示，今年3月底付5萬元訂金，原定11月30日擺酒，上月中想到星薈飲茶時發現「內部維修」沒開門，負責安排婚宴的聯絡人亦失聯。她本月曾到同集團另一酒家查詢不果，近日獲聯絡人回覆稱星薈「99.9%不會重開」。

她說現需尋找場地、聯絡服務供應商和改喜帖，不知所措，服務費用比場地訂金更高。她今日將到星薈尋找負責人，批評星薈不負責任，「做生意唔係咁做，結婚係人生大事，咁做真係好自私、好無良」。

婚紗公司Peache Bridal負責人稱，不少禮服要配合場地，有客人原定12月「大旺日」於星薈擺酒難轉場，亦有親友訂了機票回港難改期，「要揀不是心水的地方，對新娘而言係好不幸」。

同集團東海薈亦欠薪 新公司接手

據鄧氏餐飲網頁，旗下包括海都酒家、東海薈．拉斐特、東海薈及The Story Cafe。本報昨午致電東海薈，職員透露鄧氏拖欠20多名員工7、8月薪金，已向勞工處求助，酒家本月由另一公司接手。

香港飲食業職工會聯合會秘書長何仁清表示，上月接獲星薈結業消息，估計工友已停工半個月，東海薈本月起則由新公司接手，員工獲相同待遇合約，惟新東主不會承擔此前欠薪。

已故「舖王」波叔鄧成波家族近年傳財困，查冊資料顯示鄧成波兒子鄧耀邦上月辭任星薈母公司東海飲食集團及港島有限公司董事，由陳惠子接任。

勞工處 新人 擺酒 結婚 婚宴 星薈

