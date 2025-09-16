明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：廣深市內免稅店開業 全國首批 店內購物口岸提貨 料可刺激跨境消費

【明報專訊】去年8月，國家財政部等5個部門聯合印發《關於完善市內免稅店政策的通知》，宣布在全國8個城市新設「市內免稅店」。作為首批城市，廣州及深圳的市內免稅店雙雙於上月26日開業，方便即將出境的內地、港澳台及外籍旅客在市區內都可購買免稅商品。兩間市內免稅店亦強調本土特色，廣州突顯嶺南文化，深圳展示科技產品。

明報記者 陳子凌

廣州店突顯嶺南文化

深圳店展示科技產品

所謂市內免稅店，是指經國務院批准，按規定設立在市區內，向即將出境的旅客銷售免稅商品的商店（見表），性質與機場等口岸免稅店無疑，但旅客閒逛購物時間更靈活，不用受限於需要趕登機等情况。市內免稅店購買免稅商品不設購物限額，只須符合海關關於旅客攜帶行李物品進出境應當以自用、合理數量為限，以及入境地區對免稅品入境額度及數量的規定，而購物後只要出示有效旅遊證件及60日內乘坐交通工具如機票的出境信息，市內免稅店便會將商品配送到相關口岸出境禁區內的提貨點，旅客只要在出境當天去提貨點，由工作人員核對信息無誤後便可取得商品，實現「店內購物，口岸提貨」。

廣州的市內免稅店位於天河區珠江新城的國際金融中心廣州友誼國金店地舖，店內設計融入花城元素，設嶺南文化與中華老字號品牌體驗專區，免稅品包括行李篋、手袋、電子產品、服飾鞋履、珠寶鐘表、美妝用品及酒水等，且現時正舉行慶祝開業折扣優惠及抽獎，優惠期至9月底。為協助市內免稅店順利開業，廣州市天河區稅務局為免稅商品經營商戶提供專人對接及開通線上諮詢專用通道，幫助商戶完成離境退稅商店備案、免稅退稅政策落地等，強化旅客消費體驗。

深圳的市內免稅店則位於福田區深業上城L1層，作為電子科技之城，店內除了一般免稅品，還有科大訊飛、影石、優必選、榮耀、華為等國產電子科技產品。與廣州一樣，深圳的市內免稅店亦有開業優惠。

遊客稱時間足選購體驗佳

有首日到廣州市內免稅店購物的遊客表示，過去不會刻意提前去機場購買免稅品，有時太匆忙趕飛機而作罷，現在市區內設免稅店，更方便預留充裕時間選購，體驗更佳。中免集團廣州市內免稅店市場主管鄧詠怡表示，下半年隨着廣交會及全運會到來，將匯聚不少海外客商，市內免稅店的開業能激發相關跨境消費潛力。

要注意的是，廣深兩間市內免稅店除了出售免稅商品外，店內還設「有稅商品區域」，雖然在該區域發售的商品並不免稅，但符合條件的外籍及港澳台旅客依然可以辦理離境退稅，享受退稅政策的優惠。

相關字詞﹕北上消費 市內免稅店 大灣區

上 / 下一篇新聞