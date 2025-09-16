明報新聞網
港聞

港聞二

港澳辦：澳立選「高質民主成就」 「新希望」取3席 葡裔高天賜膺票王

【明報專訊】澳門第八屆立法會選舉前日結束，近17.53萬選民在直選中投票，以「新希望」名單出戰的高天賜奪得逾4.3萬票膺票王，其團隊共取3席，得票率在各名單最高。這次是澳門立法會選舉改制後首次改選，港澳辦發稿祝賀，形容是「高質量民主」的成就。今次投票人數創新高，而白票及廢票數量較上屆多1.5倍，比率為7.45％。具澳門居民資格的香港立法會議何敬康認為廢票及白票比例不算高。

港澳辦：顯民主健康積極活潑氣象

國務院港澳辦昨發稿，形容今次選舉是推進符合澳門實際高質量民主的又一標誌成就，是澳門修訂選舉法後首次實踐，「充分彰顯高質量民主的健康、積極、活潑氣象」，選民充分行使民主權利，公務人員帶頭履行公民義務投票。港澳辦希望新一屆議員自覺堅定維護國家主權，全力支持特首和特區政府依法施政。

新選制下，澳門立法會由33席組成，包括特首委任的7席、直選14席及間選12席。直選採比例代表制，其中葡裔澳門人高天賜獲43,361票，成為票王連任。高天賜形容「結果令我們很驚訝」。他說澳門失業嚴重，會特別關注青年求職問題，並繼續向政府反映意見。間選方面，社會服務及教育界何潤生及文化體育界梁安琪等8人成功連任。

上屆澳門立法會選舉投票率偏低，而今屆有17.5萬人在直選投票，投票率回升至53.35%，而白票及廢票數量合計1.3萬張，佔7.45％。

1.3萬白廢票 何敬康：比例不高

澳門前特首何厚鏵侄子、本港新民黨立法會議員何敬康是澳門居民，他認為投票人數上升反映澳門市民熱切關注民生議題，特別是就業、北上消費與民生地區經濟、博彩周邊產業發展等，而直選候選人政綱大篇幅着墨以上議題，認為有助吸引選民投票。對於有逾萬張廢票及白票，他稱選民「填錯表」、寫出界等經常發生，認為比例不算高。今次選舉前有12人被撤銷參選資格，何認為對選情影響不大，不應過度以政治角度看待此次選舉。

