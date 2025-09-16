民主思路稱定位非政黨 改名「民思研究所」避誤解

湯家驊：不曾「派人參選」 不反對成員參選

前年區議會選舉，民主思路僅一人獲足夠提名入閘，最後落選，而湯家驊今年3月曾透露有成員欲出戰立法會選舉。被問到改名與區選難入閘有否關係，湯家驊說智庫主要工作是研究，強調不曾「派人參選」，但不會反對成員參選或在政治聯繫提及其組織，若有成員要求他協助拉票，他會考慮。上屆立法會選舉，民主思路與新思維合作推動選舉工作，被問到是否改變路線，湯重申從未派人參選，而是被動獲知有成員參選，目前也沒有收到任何政黨邀請結盟。

稱「民主」一詞令人以為有政治傾向

至於是否有意避免「民主」字眼，湯家驊起初否認，稱不想機構名字太長變成「民主思路政策研究所」，而新的英文名已包含「民主思路」英文簡寫（PoD，Path of Democracy）。被追問下，他稱「民主」一詞曾令外界以為他們有「某一種政治傾向」，影響其研究中立及可信度的觀感，故有必要將名字「講得清清楚楚」。

另外，民思政策研究所昨公布新一份民調結果。調查於今年6月6日至23日訪問1003名香港居民，滿意政府表現者佔40.3%，較年初調查跌兩個百分點，不滿意比例升約4個百分點至45.1%（見表）。湯家驊認為6月皇后山邨食水事件、市道低迷都可能影響市民滿意度。

至於今年上半年「一國兩制」指數微升0.16%至6.15分。民思研究所研究總監潘學智稱，部分細項如「維持原有生活方式」、「維持長期繁榮穩定」等評分下跌，可能與經濟環境、關稅戰等有關。