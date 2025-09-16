「掃臉」偽造值勤紀錄 前管工囚8月

被告為鄧宇程（44歲，實力工程有限公司前助理總管工）。法庭早前為他索取背景報告，辯方昨稱，報告內容顯示，鄧在行內由低做起，現時已離開公司，並已明白控罪嚴重。辯方稱，鄧有賭博問題，「愚蠢地嘗試詐騙公司」，但他現已沒再賭博；又引述鄧的求情信稱，鄧有深刻悔意，惟因債台高築而暫無法賠償案中涉及的135,960元，承諾出獄後做散工掙錢來賠償。朱官稱，本案性質嚴重，當中鄧的罪責最重，故以監禁12個月為量刑起點，經認罪扣減後，判處被告監禁8個月。

其餘認罪被告，前管工陳天翰、5名建築工人趙劍雲、蔡勇、麥志健、施國成和莊錦雄，以及前工地行政主任黎宇橋於9月30日判刑。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。案情稱，實力工程為尖沙嘴一個商廈建築項目的主承建商，工人須透過人臉辨識系統掃描臉部以登記值勤紀錄；惟鄧於2022年12月至2023年1月介紹趙等6人到工地任雜工，指示他們毋須返工，並將有關工資轉交予鄧和陳。

【案件編號：WKCC 1964/25】