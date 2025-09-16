明報新聞網
港聞

港聞二

夾錢置業 父遺囑受益人歸女保安 聾啞女被逐露宿家門 入稟冀爭回公屋業權

【明報專訊】聾啞人士陳美華在父親離世後，疑遭其父遺囑執行人、即大廈女保安逐出家門，有傳媒報道她被迫露宿在家門外。事後陳美華入稟興訟，要求向女保安討回約38%的單位業權。案件昨日在區域法院（借用東區裁判法院）開審，原告案情指陳美華早年與父親合資購入涉案公屋單位，其父親出於她的金錢貢獻而給予等值的業權，惟父親其後更改遺囑將被告列為唯一受益人，其胞兄更與被告立下秘密協議，處置單位業權。

斥10萬助租置 父同意獲等值業權

涉案原告為陳美華（現約59歲），被告蕭榮娟為陳國（陳美華父親，終年89歲）的遺囑執行人。原告由法援處委派大律師代表，開案陳辭稱原告於2002年斥資10萬元助父親購入涉案李鄭屋邨禮讓樓單位，雙方擁有共同意願，同意原告基於貢獻可以獲得等值的業權，原告方能提供存摺紀錄證明轉帳。

兄與女保安協議允同住 支付生活費

惟陳國在2017年改立新遺囑，唯一受益人為被告；原告胞兄陳燿基更與被告另立秘密協議，由被告支付陳國的殮葬費8萬元，另將10萬元支票交予原告的舅父。雙方協議被告要容許原告在單位同住，直至原告獲派公屋，並須每月支付3500元生活費。若單位在10年內出售，利潤須與原告平分；在期限外出售則向原告支付50萬元。

由於原告是聾啞人士，法庭安排手語翻譯及提供即時字幕。原告供稱，她教育水平為聾校中三程度，原本與父母及胞兄在涉案單位同住。2012年母親離世，3年後被告出入她家及照顧她父親。2017年，被告及父親要求她到屋邨辦事處，被告態度兇惡要她簽文件，她不知情下就範，事後獲悉被迫簽署刪除戶籍申請書。

稱受威迫不知情下簽刪除戶籍申請

原告在證人陳述書稱，被告讓她刪除戶籍及自行申請公屋，處心積慮侵佔涉案單位，原告本打算在涉案單位平靜度過餘生。

惟被告一方盤問時，指出原告曾申請公屋，並收到房署覆函指她為租置屋戶成員，故無權再申請公屋。原告表示同意，但哭訴「爸爸媽媽好惜我，間屋留畀我住」，她不知道為何出現新遺囑，無奈父親已死，「冇人可以問到」。原告今續作供。

【案件編號：DCCJ 1098/23】

相關字詞﹕區域法院 業權紛爭 租置屋邨 聾啞人士

