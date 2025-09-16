區議員施駿興涉性侵女童 事主：曾摸胸無套性交

17年前話劇表演結識 事主當年11歲

被告施駿興（現37歲）被控兩罪分別發生於2008及2011年，事主X（現28歲）以視像系統作供。X稱2008年讀小六時，在校慶話劇表演認識被告，被告是話劇導師助手。她說當時不知被告全名，稱呼他為「PC哥哥」，而被告常找她聊天。此外，被告每次排練都為她買橙汁，加上兩人常以手機短訊聯絡，形容兩人關係曖昧。

非禮事件發生於2008年11月，X稱被告等她放學，帶她到高山劇場前的椅子聊天，兩人談及學業和工作，其後被告要求她坐在其大腿上，將手伸入她校服內，猶如手握氣球一樣摸她胸部；被告同時吻她的頸和耳朵，令她感不適，她嘗試推開被告，但無出言反抗。她說被告是可以信任的人，「佢（被告）比我大個，所以我要配合佢，佢想做嘅嘢，我就畀佢去做」。

怕遭摸不再聯絡 後重遇成情侶

X說事後害怕再遭被告撫摸，兩人不再聯絡。至2010年10月，被告在社交網站宣傳所屬劇團的話劇《回憶是美好的》，X相約友人看劇。她說被告謝幕時認出她，兩人在後台聊天，分享近况，被告問她「冷氣凍唔凍？」，並脫下外套幫她穿上，令她有心動的感覺，兩人成為情侶。

感二人關係穩定 「想滿足佢嘅需要」

X說交往期間，被告多次暗示想發生性行為，例如說兩人是夫妻關係，「兩公婆就要玉帛相見」；當時13歲的她不明白何謂玉帛相見，查字典才知意思。2011年2月14日情人節，被告向她贈送玫瑰花燈，更稱下個月的白色情人節「需要一啲白色嘅嘢慶祝」。她稱內心不願意發生性行為，但感覺兩人關係尚算穩定，「想滿足佢嘅需要」，遂硬着頭皮赴約。

同年3月14日，X前往被告天水圍寓所。她說起初和被告躺在牀墊上聊天，之後被告吻她耳朵、摸她胸部和陰道，並捉住她的右手自瀆。她說被告嘗試將陰莖插入她的陰部，其間無用安全套。控方開案陳辭稱，事件是X首次和被告發生性行為。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 907/24】