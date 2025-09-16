93歲醫裁不宜答辯 官：不能判有罪 病人打Botox等藥物後亡 陪審仍需判斷有否涉案行為

官稱變「特殊聆訊」 盼正義得伸張

被告李宏邦（現年93歲）被裁定不適合答辯後，法官郭啟安指示陪審團重新宣誓審理本案，並稱陪審團接下來需採用刑事案舉證至毫無合理疑點的標準，判斷被告有否作出指稱行為，毋須再在乎控罪，而此部分的法律程序並非審訊，屬「特殊聆訊」（special hearing）。

郭官稱，即使陪審團最終認為被告有作出涉案行為，由於已裁定他不適合答辯，不能判他有罪，否則造成不公；若結論相反，則被告自然是無罪。郭官提到，控方和辯方均有意「解決這件事」，案件涉及公眾利益，法庭因此希望透過餘下聆訊了解事主情况，使正義得到伸張。

事主哮喘求醫 注射混合藥物後昏迷

控方開案陳辭指出，2018年11月事發時被告86歲，因從事美容業務，在一些社交圈中聞名，分別在中環和尖沙嘴開設診所。事主張淑玲（終年52歲）為私人銀行副總裁，在半山單位自住，與被告關係親近，提前預約於11月11日下午2時45分在他的診所注射肉毒桿菌針（Botox）。當日張接受療程期間暈倒，被告遂致電同為醫生的兒子李明昇。報案中心於當日下午約5時接獲李明昇來電召救護車。

救護員和警方到達後發現張躺在病牀上，眼睛張開、面朝天、只穿著內衣和內褲，沒有駁上任何供氧設備，已沒有脈搏，被告的妻子正為張做心外壓，李明昇則使用袋瓣罩（BVM）急救，此外房間亦有針筒、瓶子等物品。被告在警員查問下表示，過去曾向張提供脫髮治療等，張當日因哮喘問題求醫，遂給她半片藥和注射了一針，她隨後暈倒，施用腎上腺素亦無濟於事；當被問到為何不立即報警，被告沒有回答。

張被送往伊利沙伯醫院急救，途中一度回復脈搏，延至翌日早上不治，醫生指其腦部嚴重受損。被告告知院方，張每隔1至3個月會到診所打Botox針，當日張服用了半片思諾思（Stilnox）以緩解焦慮，並注射了Botox、丙泊酚（Propofol）和利多卡因（Lignocaine）的混合物，其情况在下午4時左右轉差，出現呼吸困難。張的血液和尿液化驗報告顯示她已窒息一段時間，另驗出咪達唑侖（Midazolam）和配西丁（Pethidine）。

無證據指向Botox 法醫指藥物合併不良反應

控方解釋，思諾思和利多卡因分別用於治療失眠和減輕痛楚；丙泊酚是常用於手術的鎮靜劑，配西丁則是強效止痛藥，兩者均屬危險藥物。控方表示，很多藥物常被濫用，可對病人造成傷害，甚至致命。案中沒有證據指向Botox是致死原因，法醫指出其餘藥物的合併使用對張造成不良反應，張的胃部亦發現部分已消化的食物。

被告李宏邦被控於2018年11月12日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲。控罪指他違反謹慎責任，即儘管張淑玲最近曾攝取促眠藥物及禁食狀態不穩定，仍繼續向她做鎮靜療程、沒有檢查其氧飽和度、沒有為她出現呼吸困難時提供氧氣、沒有提供鎮靜劑的拮抗劑等。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 137/22】

