港聞

港聞二

啟德河近日混濁 渠署：主因沙田污水廠滲漏

【明報專訊】沙田污水處理廠本月初發生地下污水輸送管道滲漏，部分污水處理設施一度暫停運作，令餘下部分設施超出負荷。渠務署表示，經調查後相信上述事故是導致近日廠房附近出現氣味問題，以及下游啟德河河水較混濁的主因，署方已即時採取緊急應變措施，並就今次事故向市民表示歉意。

渠務署本月2日在facebook專頁「下水水」公布，當日早上10時許發現一條位於沙田污水處理廠內的地下污水輸送管道滲漏，部分溢出的污水流進城門河，緊急維修後同日下午3時制止。渠務署昨在同一專頁再發帖，表示因事故停用的設施已於本月6日恢復運作，受影響的生物污水處理過程正迅速復原，進度理想。

採緊急應變 已大為改善

事故導致近日廠房出現氣味問題及下游啟德河河水較混濁，渠務署表示發現問題後已即時採取緊急應變措施，包括吸走發出異味的污泥，在污水處理廠內使用氣味抑制劑及派員到啟德河清理，問題已大為改善，會繼續監察沙田污水處理廠及啟德河情况。

涉事的沙田污水處理廠將遷入附近岩洞，預計岩洞建造工程明年完成，2029年完成搬遷。渠務署本月初回覆本報稱，今次滲漏的污水輸送管道已使用逾40年，2021年例行檢查時無異常，環保署當時派員到城門河視察，並採集河水樣本化驗，事發期間城門河水質維持正常範圍，未發現死魚。

