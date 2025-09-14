明報新聞網
流感冬夏高峰料重疊 劉宇隆：難預計頂點

【明報專訊】香港已進入夏季流感季節，本月25日推行的「新一年度季節性流感疫苗接種計劃」引入兩款新疫苗，除了本港首次引入由內地科興生產的四價滅活流感疫苗，另包括注射式「重組流感疫苗」。衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在商台節目《政經星期六》表示，流感爆發期剛開始，難以評估流感個案數量何時到達頂點，預計夏季及冬季流感高峰將會重疊。他提到新引入的重組疫苗非以雞蛋生產，有利對雞蛋有極度嚴重過敏者接種。

據衛生防護中心資料，重組流感疫苗「含有利用基因重組技術製造的血球凝集素」，不含雞蛋白質，適用於18歲或以上者接種；但對任何重組流感疫苗成分曾出現過敏反應者，都不宜接種。

指重組疫苗適合雞蛋過敏者接種

劉宇隆昨談及重組疫苗好處，稱重組疫苗生產的抗體，遠比由雞蛋生產出來的滅活疫苗為高，亦適合對雞蛋有極度嚴重過敏者接種；長者接種亦會產生較高抗體及保護力。他強調，接種疫苗是防止爆發的「不二法門」，政府會繼續盡力解說各疫苗特性及安全程度，令市民安心接種。

除了賽諾菲及阿斯利康，今次衛生署的流感接種計劃首次購入內地科興疫苗。劉宇隆說，只要疫苗能夠在港註冊，都是安全及有效，世衛提倡各地應向多間藥廠採購疫苗，以確保供應穩定，而香港是中國的一部分，本港採購國家生產的疫苗符合大方向。

相信「孕婦打科興都係安全嘅」

劉宇隆又說，現時雖暫無數據支持孕婦是否適合接種科興，但滅活疫苗已使用數十年，深信「孕婦打科興疫苗都係安全嘅」。他強調所有在港註冊疫苗均安全且有效，科興在免疫數據上更不較其他疫苗差，若市民不願意接種，亦可於私人市場接種其他品牌疫苗。

稱不強迫長者接種 盡快安排學生打針

對於長者流感疫苗接種率仍處於較低水平，劉宇隆表示，不能強迫長者接種疫苗，而近年不同組別的接種率均錄上升趨勢，形容提高接種率「不能希望一日就登天」，政府只可不斷向市民解說疫苗好處。劉續稱，暑假過後學生重回校園並在相對密封的空間活動或上課，致學生流感個案增加，呼籲學校保持室內通風，師生如有流感徵狀或不適就不應上學，或應佩戴口罩，接種計劃展開後，應盡快安排學生接種新一季流感疫苗。

