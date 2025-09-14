流感冬夏高峰料重疊 劉宇隆：難預計頂點

據衛生防護中心資料，重組流感疫苗「含有利用基因重組技術製造的血球凝集素」，不含雞蛋白質，適用於18歲或以上者接種；但對任何重組流感疫苗成分曾出現過敏反應者，都不宜接種。

指重組疫苗適合雞蛋過敏者接種

劉宇隆昨談及重組疫苗好處，稱重組疫苗生產的抗體，遠比由雞蛋生產出來的滅活疫苗為高，亦適合對雞蛋有極度嚴重過敏者接種；長者接種亦會產生較高抗體及保護力。他強調，接種疫苗是防止爆發的「不二法門」，政府會繼續盡力解說各疫苗特性及安全程度，令市民安心接種。

除了賽諾菲及阿斯利康，今次衛生署的流感接種計劃首次購入內地科興疫苗。劉宇隆說，只要疫苗能夠在港註冊，都是安全及有效，世衛提倡各地應向多間藥廠採購疫苗，以確保供應穩定，而香港是中國的一部分，本港採購國家生產的疫苗符合大方向。

相信「孕婦打科興都係安全嘅」

劉宇隆又說，現時雖暫無數據支持孕婦是否適合接種科興，但滅活疫苗已使用數十年，深信「孕婦打科興疫苗都係安全嘅」。他強調所有在港註冊疫苗均安全且有效，科興在免疫數據上更不較其他疫苗差，若市民不願意接種，亦可於私人市場接種其他品牌疫苗。

稱不強迫長者接種 盡快安排學生打針

對於長者流感疫苗接種率仍處於較低水平，劉宇隆表示，不能強迫長者接種疫苗，而近年不同組別的接種率均錄上升趨勢，形容提高接種率「不能希望一日就登天」，政府只可不斷向市民解說疫苗好處。劉續稱，暑假過後學生重回校園並在相對密封的空間活動或上課，致學生流感個案增加，呼籲學校保持室內通風，師生如有流感徵狀或不適就不應上學，或應佩戴口罩，接種計劃展開後，應盡快安排學生接種新一季流感疫苗。