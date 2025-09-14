中九龍繞道主體竣工 巴士公司明起試路

陳美寶表示最近與路政署長邱國鼎等到中九龍繞道（油麻地段）實地視察工程進度，其後到啟德隧道出入口及控制中心了解運作。她說，隨着工程陸續完成，受工程影響而臨時封閉的加士居道天橋往油麻地支路及油麻地甘肅街部分道路，分別於今日及11月重開。

兩園景平台 一貫通西九龍站

陳又提到，建造團隊為回應社區意見及對公共空間的需求，繞道兩面隧道出入口上方均建設了園景平台，位於油麻地隧道出入口上蓋園景平台面積約3.2萬平方米，相當於逾4個足球場，將與高鐵西九龍站巴士總站的園景平台相連，形成一條貫通油麻地至西九龍站的分層行人走廊，油麻地、佐敦居民能通過園景平台直接前往高鐵站。

11月街馬及百萬行將途經繞道

另一個園景平台設於啟德出入口上蓋，面積約1.15萬平方米，市民除可經平台往來啟德體育園主場館及承豐道公園，更可眺望維港景色。

通車之前，11月23日舉行的「香港街馬2025」，以及11月30日舉行的公益金「港島、九龍區百萬行」都會途經繞道，陳美寶呼籲想率先踏足繞道的市民報名參加。