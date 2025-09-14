八大非本地生佔比上限 黃錦輝：聞擬增至五成

教局：支持擴容提質 宿位料增逾1.4萬

教育局回覆本報表示，政府支持本地專上院校「擴容提質」，會繼續密切留意進一步調整非本地生限額需要。局方表示，教資會資助大學正透過宿舍發展基金推展15個宿舍項目，所有項目落成後料可提供逾1.4萬個宿位；政府今年亦推出「城中學舍計劃」，結合市場力量增加學生宿舍供應。

局方強調，所有教資會資助授課課程的非本地學生均不涉公帑，並獨立於本地學額計算，確保不影響本地學生的升學機會。

黃冀增國際化 吸東南亞學生

現時不少非本地生來自內地，本身是中大工程學院副院長的黃錦認為應盡量國際化，舉例爭取更多海外生來港，除繼續吸引歐美學生，亦應吸納印尼、泰國及馬來西亞等地的學生。他說，最理想是這些畢業生能留港工作，但若選擇回自己國家發展，亦可擔當「大使」在當地宣傳香港品牌。

據教育局今年3月向立法會提供數字，八大學生學位課程非本地生總數約1.7萬，佔比23.2%，各大學佔比由12.6%至30.1%不等，全部未用盡四成上限；個別學院佔比則超過四成，例如港大工程學院連續兩學年佔比均近五成。

黃錦輝說，若政府進一步提高上限，當然希望可用盡。他建議院校除參與海外教育展，亦可「瞄準」高中名校「搶學生」，期望政府可撥資源支持。

