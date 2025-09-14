總商會不撐派消費券 籲推租金折扣 多政黨倡派 有建議限本地消費一定金額方可用

陳瑞娟：並不長遠 更應谷總部經濟

對於多個政黨提議短期派消費券，陳瑞娟在有線新聞節目《有理有得傾》表示不認同，認為政府推動經濟需尋找問題根源，提出更長遠措施，例如增加國際活動等。她期望《施政報告》能有更多例如推動總部經濟的措施，符合條件的企業可享稅率減半，例如需聘用某個人數，包括本地人，以及企業支出需達一定門檻等。

各政黨早前先後提交《施政報告》建議，不少涉及刺激消費措施。自由黨主席邵家輝昨在港台節目《星期六問責》稱，本地零售業正遇挑戰，考慮到政府財赤，不能像之前派發較高金額的電子消費券，建議定於2000元，並限於本地實體店消費，並可仿效澳門，消費一定金額才可用。他又建議周五周六派發30元電影票優惠，料能吸引市民留港消費。

盧偉國籲為消遣場所鬆綁

鄧家彪倡讓失業者做小販

政府近年舉辦多項盛事，經民聯主席盧偉國在同一節目稱，看演唱會及球賽後最開心是球迷或歌迷坐在一起聊天，但晚上找地方消夜不易，這類消遣地方不足「很趕客」。他說昔日本港街市大牌檔飲啤酒氣氛很好，但「在各種因素下被打殘」，建議政府拆牆鬆綁，包括解決泊車問題。民建聯副主席周浩鼎建議市民在港消費指定金額後，可獲電子消費券抽獎機會，亦建議政府放寬露天食肆規限，相信露天飲食可帶旺消費氣氛。

工聯會鄧家彪向本報稱，若庫房可承受，歡迎全民派發電子消費券，但應限於本地消費指定金額後才可用，料可帶來「乘數效果」。他認為一時三刻難創造大量職位以解決失業率上升問題，但認為可推出惠及本地小販政策，讓失業者做小販掙取收入。新民黨何敬康向本報稱，考慮到目前政府財政狀况，黨內未有提議派發消費券，認為在民生補貼着手更有效增加市民消費欲，但他個人認為，若庫房可承擔，政府可考慮推出設限的消費券，舉例因應鼓勵「夜經濟」，派發晚上9時後、在食肆消費指定金額才能使用的消券費。

