馬會撥款籃球計劃細節出爐 5至24歲訓練度身訂做

【明報專訊】立法會日前通過籃球博彩合法化的修例草案，包括向馬會發出單一籃球博彩牌照。香港賽馬會透過其慈善信託基金撥款逾7000萬元，支持為期3年的「越戰越強籃球計劃」，計劃昨日公布詳情，預計可惠及約3.2萬人，涵蓋逾660名教練；計劃項目包括為5至24歲青少年度身訂做籃球訓練課程，並會組織校際錦標賽等不同本地籃球活動，讓更多學生及弱勢社群有機會接觸籃球運動。

料惠3.2萬人 涵660教練

計劃由凝動香港體育基金、香港小童群益會及香港青年協會聯合推行，昨日舉行啟動禮並公布詳情，出席的文體旅局長羅淑佩稱計劃除了提供體育訓練，亦是全面的成長平台。計劃將分3個主要項目，包括為5至24歲的兒童及青少年度身訂做不同籃球訓練課程、舉辦技能提升課程及促進本地籃球發展的活動，例如舉辦校際比賽。

舉辦聯賽 引導認識產業

根據賽馬會公布，計劃會設計一系列圍繞三人籃球的內容，例如以淺易方式讓幼稚園及初小學生體驗三人籃球；由體育教練和運動心理學家等設計校園三人籃球訓練項目；為參與計劃的校隊舉辦三人籃球錦標賽；舉辦籃球技術提升工作坊，讓計劃以外的兒童及青少年於周末或公眾假期體驗三人籃球。

賽馬會續稱，計劃還將推出青年發展為本的聯賽，結合恆常籃球訓練及比賽與人生規劃，為參加者制訂個人發展計劃，引導他們認識籃球運動相關產業，協助探索生涯發展方向。青協會邀請東亞超級聯賽（EASL）教練主理恆常的地區籃球訓練課堂，讓學生及來自弱勢社群的青少年獲得專業訓練；EASL將邀請20名表現優秀的香港學生，與澳門、菲律賓切磋球技。此外，還會組織以籃球為主題的挑戰日、嘉年華及校園巡覽等活動。

