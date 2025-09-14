調查：77%市民不知康健中心位置 三成冀慢病共治涵認知障礙

現時全港有8間地區康健中心，政府擬用作基層醫療健康資源樞紐，惟其未深入民心。新青年論壇聯同鄧家彪議員辦事處上月27日至本月9日訪問617名18歲以上市民，發現77.4%受訪者不知道康健中心位置，約六成表示完全沒接觸過康健中心資訊和服務。

鄧家彪建議政府將有關服務與更多關愛隊、康健中心和當區區議員網絡結合，做到資訊服務「入屋」，舉例家訪時轉介有需要長者到康健中心。

鄧家彪籲癌症篩查擴至肺肝

政府近年亦重視基層醫療，推行「慢病共治」，並擬逐步篩查各種常見癌症。鄧家彪引述調查結果稱，市民最期待該計劃擴大至帕金遜症、認知障礙等神經系統疾病，呼籲政府在這方面投放更多資源。他表示，近年對神經系統疾病關注度升高，料與社會對照顧者的討論增加有關。

癌症篩查方面，鄧家彪建議政府下階段擴展至肝癌、肺癌等常見癌症。他指出，調查顯示市民最關注肝癌風險，但其實肺癌才是「頭號殺手」，他引述2022年癌症資料中心數據指出，肺癌發病和死亡數字在本港均排第一，認為市民或誤解「不吸煙就不擔心肺癌」，呼籲政府宣傳教育。

另外調查顯示，45.3%市民無定期體檢習慣，當中近四成歸因體檢費用昂貴，近兩成不知如何選擇合適體檢方案。鄧家彪建議政府建立平台，令體檢服務資訊更透明，提供包括私家醫院、小型醫療機構和非營利機構的體檢服務資訊，讓市民知道不止有昂貴的全套體檢選擇，亦有較便宜的基礎檢查可揀。