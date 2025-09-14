明報新聞網
港聞

港聞二

石鼓洲焚化爐年底開 環團促公開監測數據

【明報專訊】除了O．PARK1排放超標，屯門曾嘴的污泥焚化爐T．PARK﹝源．區﹞2023年亦疑出現總有機碳排放數次短暫超標，環保署調查後確認無超標。綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，位於石鼓洲的垃圾焚化爐今年底運作，政府應檢討廢物設施發布環境數據的機制，建議將現有廢物設施的排放數據放在同一平台，甚至仿效內地，每日公布前日監測數據，讓公眾更快得知排放表現。

陳永傑指出，現代焚化爐以高溫將垃圾氣化，同時分解有機化合物如致癌物二噁英，惟一旦發生故障或維修問題，仍有可能出現排放超標，政府應適時公布監測數據，加強透明度，以助公眾監察設施是否正常運作。

內地每日上載數據 「值得借鏡」

陳又說，內地2020年1月起每日公布垃圾焚化爐前一日的污染物數據，而全國所有焚化爐的數據均上載於同一平台，做法值得本港借鏡。該平台顯示，其中一座與本港較接近的焚化爐位於深圳市南山區，每日可處理約2300公噸垃圾，網上顯示該焚化爐兩個煙囱及兩個排氣筒前一日的排放數據，包括多種污染物濃度、焚化爐燃燒溫度等。

環境及生態局長謝展寰去年1月以書面形式回覆立法會議員提問時稱，根據《空氣污染管制條例》，焚化爐承辦商須申請指明工序牌照，並須符合牌照規定的處理和排放焚燒後的煙氣條件；同時承辦商須透過線上監測設備持續監察煙氣排放，有關環境監察數據「會透過特定網站供公眾閱覽」；如煙氣排放未能達標，政府將按合約要求承辦商跟進，如未能遵守有關要求，當局將按合約扣減支付承辦商的營運費用。

（城市保育）

