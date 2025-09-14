明報新聞網
港聞

港聞二

O．PARK1排氣超標6年 承辦商3年罰550萬 環署：無影響東涌居民 環團：問題未解勿輕視

【明報專訊】位於大嶼山小蠔灣的有機資源回收中心第一期O．PARK1，今年3月曾發生儲存缸滲漏，需緊急維修，一度停收廚餘。本報翻查該廠環境監測數據發現，自2018年10月起，大部分月份均錄得氣體排放超標，情况持續6年多，氣味濃度超標最多逾10倍（2019年3月）。環保署回覆本報解釋，O．PARK1過去3年環境監測數據中，平均達標率逾95%，餘下未達標5%數據主要與燃燒生物氣發電時排出的氮氧化物（NOx）及二氧化硫（SO2）濃度波動有關，其他氣體超標則與機件系統故障或需保養維修有關。署方又稱過去3年已遵從合約機制，扣減承辦商550萬元款項。

明報記者 馬耀森

環署：過去3年東涌空氣質素合格

環保署表示會持續跟進有關情况，敦促承辦商盡快糾正問題。根據區內空氣污染物水平的恆常監測數據，過去3年東涌區內主要空氣污染物的水平（包括氮氧化物和二氧化硫）均符合香港空氣質素指標，O．PARK1排放氮氧化物超標的情况，未有對區內環境或附近居民構成影響。

O．PARK1位於小蠔灣，是香港首個有機資源回收中心，採用厭氧分解技術將廚餘轉化為生物氣以作發電，過程產生的殘餘物可轉化成副產品堆肥。

O．PARK1自2018年7月起接收廚餘，每日最多可收200公噸。根據中心網頁，所有主要廚餘處理設施均被封閉及利用抽風機維持負壓，以防氣味散播，亦設煙氣連續排放監測系統，以監察中央空氣污染控制系統的效能，確保排放氣體符合法定要求。

不過，O．PARK1環境監測數據顯示，該廠自2018年10月以來（每月出版報告至今年6月），大部分月份錄得氣體排放超出其限值。以2019年3月為例，該月曾錄得27日氣味（氨及硫化氫）超標，最高超出限值約9倍；其他錄得超標的氣體如氮氧化物及二氧化硫等，均是空氣污染物。根據渠務署網頁，污水會產生令人厭惡的硫化氫，其特徵是臭蛋味。

6月續見超標 署方稱頻率已減

環保署解釋，就生物氣發電機組氣體排放濃度偶爾上升情况，承辦商會調較發電機組操作，並聘請海外專家檢視運作，以提升環境表現；承辦商已參照專家建議，包括調節系統和加強機件維修保養，現時雖仍有出現氣體排放濃度偏高，但頻率已減少。

本報翻查較近期報告，以今年6月為例，該廠中央空氣污染控制系統有3日錄得氣味濃度超標，最高錄得每立方米1653毫克，較標準220毫克高逾6倍。另有設施錄得22日氮氧化物超標，最高每立方米496毫克，超出上限300毫克約65%。整體超標情况相對啟用初期則有改善。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，O．PARK1位於小蠔灣，與東涌相距約5公里，故排放超標多年亦未影響附近民居，但不代表可輕視問題，政府應更積極調查，盡快解決問題。他又指未來政府要管理更多廢物管理設施，在公布環境監測資料方面應加強透明度，以增加市民對這些設施的信心（見另稿）。

O．PARK1合約訂明設施營運期間的環境監測及表現要求，包括氣體排放、污水排放及氣味管理等。氣體排放數據由自動持續監測系統自動採樣、分析及記錄；氣味管理方面，承辦商會每周不定時做3次氣味評估，每月由獨立顧問做一次評估，環保署亦有駐場職員日常巡查，安排突擊檢查等。

