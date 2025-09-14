地盤貨𨋢急墜 兩工人重傷 勞處調查

警方昨午近1時半接獲報案，指九龍塘廣播道79號一個地盤懷疑發生工業意外，地盤內一部載貨升降機懷疑突然墮下墜，兩名男工人一度被困受傷。警方初步調查相信，兩名工人在該臨時升降機搬貨期間，升降機由高約10米處下墜。其中36歲林姓男工人後腦及手部受傷、頸部疼痛，27歲鄧姓男工人腳骨折，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方其後表示鄧一度無法對答，至昨晚兩人情况嚴重。案件列作「工業意外——有人意外受傷」，警方正調查。

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇估計，涉事載貨升降機即俗稱的「開士機」，又名物料吊重機，只可用作運載貨物，不可載人，但工人需要入內搬運貨物，故有可能是搬貨時升降機失靈，連人帶貨下跌，工人繼而被貨物壓到或撞傷。

專家料涉「開士機」鋼纜鬆開

據李了解，涉事升降機下墜到地面前已經停定，因此估計意外原因不涉鋼纜斷裂，而是收納鋼纜時，鋼纜在捲筒上排列得不整齊，令鋼纜突然鬆開，升降機因而下墜。李光昇稱，「開士機」每6個月須由合資格檢驗員徹底檢查，操作員亦須先接受地盤提供的訓練。

現場所見，地盤已興建逾10層，出入口貼有麗新發展的廣告及華營建築的告示。根據麗新發展網頁，該集團2021年以逾16億元投得該住宅用地，地皮原為香港電台教育電視中心，面積約23,900平方呎，獲准建築面積上限約為71,600平方呎，集團計劃將地皮發展為豪華住宅項目，提供約46個中至大型單位，包括兩幢獨立洋房，投資總額約23億元，工程預期2026年上半年竣工。

華營建築回覆本報表示，意外後公司啟動應急機制，並即時派員了解情况，兩名工友及時送院治理；相關作業已暫停，公司會全力配合有關部門調查，並會即時檢討有關安全措施。

華營建築1月曾涉致命工傷

華營建築負責的地盤今年初亦涉致命工傷。1月24日一名工人在火炭松頭下路與桂地街交界一個地盤切割工字鐵，遭突然斷裂的部分擊中，工人連升降台由高約4米處墮下，當場死亡。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676