港聞

港聞二

23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」

【明報專訊】現年23歲男子去年與男童發生性行為，及後向對方發送微信短訊稱「真的很對不起」，昨於區域法院承認「與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」和「與年齡在16歲以下的男子作出同性肛交」罪，餘下一項非禮罪獲准「存檔法庭」處理。法官表明判監無可避免，案件押後至10月31日求情和判刑，以待索取被告心理及精神科報告，並嘗試索取事主的創傷報告。

事主患自閉 官擬索創傷報告

辯方庭上表示，被告石權（案發時22歲）前晚背痛不適，申請短暫保釋外出求醫，稍後正式還押。暫委法官周燕珠表示本案判監無可避免，提醒被告「不要以為你（被告）可以消失」，若缺席聆訊，法庭會頒拘捕令。在法官提問下，控方稱事主X已經向前看，不願重溫事發經過。法官着控方問清楚X的意願，嘗試索取X的創傷報告協助量刑，另批准被告保釋至下周二提訊，10月31日處理求情和判刑。

根據案情，被告去年1月在港鐵九龍站附近的巴士總站，向X（案發時13歲）問路。X是患自閉症的中二男生，被告自稱16歲和自我介紹為Ken，兩人交換聯絡方法。

事發於去年3月20日晚上，被告約X吃飯，後稱要回家晾衫，X跟隨被告返回油麻地寓所。被告問X有否自瀆和「我可以嗎？」，X均表示同意。不久被告在客廳脫褲為X口交，並在睡房要求X自瀆。被告將手指和陰莖插入X的肛門，其間無戴安全套，X感疼痛。之後兩人穿回衣服，被告帶X乘車回家。

X回家向母親說出事件，母親報警求助。被告被捕後表示「對唔住，我做錯事，我哋係雙方同意先發生性行為，但我唔知佢未夠16歲」。警方檢取X的手機微信和聊天平台Discord對話，X曾說「我媽媽發現了」。被告多次向X致歉，說「保證不會再見面了」、「希望能原諒」、「真的很對不起」等。

【案件編號：DCCC 1054/24】

