茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義

發展局：尚有60戶未資格審核

茶果嶺村首階段發展遷出限期去年7月屆滿，多名地政總署人員到場，在遷出戶大門貼收地告示。昨為第二階段發展遷出「死線」，記者昨晨約10時到場，未見地政人員入村。不少村民早前已遷出，部分寮屋門外貼上8月底及9月初地政總署發出的「不得進入」告示，村內人流疏落。

發展局回覆表示，截至今年8月底約930個受影響住戶中，約440個住戶已「上樓」或獲特惠津貼，約130戶已初步合資格，230戶不符合安置補償資格，正處理餘下約70宗申請，60戶仍未配合署方做資格審核。發展局呼籲住戶盡快遷出，稱地政總署將在可行範圍內協助，並檢視工程需要，盡量為受影響人士提供遷置的緩衝時間。

部分村民昨日留在村內，打開家門與街坊聊天，亦有人討論是否將有地政人員到場收地。德記棧士多、榮華冰室、開記冰室及茂發茶室等小店如常營業，榮華冰室老闆歐陽偉鏡表示，未有政府人員就遷出聯絡，料將留下營業至11月。昨晨於村內乾曬植物的村民林太表示，未知地政人員會否入村收地，稱陸續有居民遷出，自己仍未獲發新居鎖匙，料需延後至11月搬出。

仍居於茶果嶺村的茶果嶺麒麟隊隊長羅悅屏亦稱未有政府人員聯絡，其新居正裝修，料下月搬遷。他表示，早前負責重建的承建商透露會先圍封村內3個鄰近出入口的公園，惟因擔心影響走火通道等原因擱置。

他又說，當局近日聯絡他和其他村民拍攝紀錄片，惟茶果嶺麒麟隊址不獲安置，認為倘不作保育，相關紀錄便無意義。