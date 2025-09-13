明報新聞網
港聞

港聞二

「好好斗」回收預約 去年41%取消

【明報專訊】申訴專員公署在有關環保署回收建築廢料計劃的調查報告指出，預約收集建築廢料的「好好斗」服務在去年和前年的取消預約比率較高，而環保署去年改善計劃運作後，情况改善。公署認為「好好斗」的運作規劃及資源分配仍未完全配合使用者需要，應檢視使用率並研究善用資源方法。

政府2021年起推行由「回收基金」資助及業界主導的先導計劃，市民及小型工程裝修業界可透過「好好斗」應用程式預約收集服務，在裝修地點附近將小型工程產生的建築廢物放入環保斗，服務翌年底已大致覆蓋全港。公署調查發現，服務首年取消預約率為32.1%，前年和去年則分別達56.3%和41.4%。環保署在報告解釋，取消預約主要原因為用戶自行決定取消申請、用戶申請在兩小時內收集廢物等。

運作4年 業界多不知服務

環保署去年8月起改善「好好斗」應用程式，包括加入最早可預約時間功能，令回收機構有足夠時間安排工作；列出每個時段訂單上限及限制每名用戶的訂單數量。公署表示歡迎，並建議環保署聯同回收機構探討如何將高峰時段的服務需求，轉移至非高峰時段。

公署稱，「好好斗」2023年及2024年收集的建築廢物量已超過同年相關部門在有關地區清理的非法棄置建築廢物總量，相信「好好斗」有助減少非法棄置，但指「好好斗」至今已運作逾4年，仍有業界組織向公署指業內不少人在公署展開調查後才知悉有此服務，認為環保署的推廣和宣傳不足。

公署建議環保署檢討宣傳工作效益，務求令計劃更深入業界及公眾，亦可考慮在預計有較多小型工程的地點加強宣傳。

