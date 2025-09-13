棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能

深水埗一帶正施工維修樓宇建築及大廈，本報記者昨午到場觀察部分非法棄置建築廢物黑點。石硤尾邨街市附近正進行樓宇建築工程，現場未見非法棄置建築廢物，地盤外水馬展示承建商的橫額，寫上「保持地方清潔，切勿亂拋垃圾」字眼。基隆街及汝州街的小型工程，分別有建築工人安排夾斗車及「環保斗」，用作清理及暫存建築廢物。

不過，石硤尾街一座幢式樓宇大門外，疑有磚頭及水泥遭棄置。市民葉先生說，經常在深水埗區見到磚頭及水泥等裝修廢料，「建築工人扔得就扔，隨便棄置於小巷」，再等食環署清潔工人清理。他指有關做法影響市容及衛生，部分建築工人「無公德心，最緊要方便自己」。

棄置量減 申訴署讚工作見效

申訴專員公署昨日發表主動調查報告，首先提到政府近年清理的非法棄置建築廢物，由2017年9000公噸降至2024年約1000公噸；經環保署核實的相關個案，亦從2022年4612宗降至去年2841宗，「反映當局工作取得相當成效」。公署其後指出，過去6年錄得7688宗公眾投訴，但環保署檢控率極低，即使2019年129宗檢控屬過去數年最多，惟同年有3390宗核實個案，檢控率3.8%。2019至2024年，環保署檢控率介乎1.6%至3.8%（見圖）。公署又指出，政府2024年清理的非法棄置建築廢物量比2023年「不降反升」。

至於預約收集建築廢料、運作逾4年的「好好斗」服務計劃（詳見另稿），公署指2023年有56.3%服務預約申請被取消，其中27.8%是回收機構在高峰時段的服務「供不應求」所致，但整體回收服務未被充分利用，反映服務計劃運作規劃及資源分配，未能完全配合服務使用者的實際需要。

環署：旺角荃灣棄置黑點已改善

環保署發言人回覆本報稱，署方近年打擊非法棄置建築廢物的工作成效顯著，部分過往非法棄置黑點，如旺角鴉蘭街及荃灣橫窩仔街一帶，非法棄置建築廢物數量減少逾九成。署方稱會繼續定期檢視監察攝錄系統運作數據及情報，調整系統分佈；並已與相關回收機構展開跟進工作，盡快落實措施改良「好好斗」，改善用戶體驗。

署方又稱將循5個方向跟進公署建議，包括加強宣傳正確處理建築廢物，及擴展「智好斗」自助回收服務等。