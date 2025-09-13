明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工

【明報專訊】建造業界採用創新科技為大勢所趨，在港已有70年歷史的建築公司香港寶嘉，正與香港科學園園區公司合作，在港鐵東涌西站及古洞站工程中應用數碼管理系統，透過結合工地航拍畫面、以建築信息模擬技術（BIM）構建的設計模型、在工人及工程車上的隨身記錄裝置，以及環境檢測儀器等，整合數據存放於3D實景模型，以助提升管理效率。寶嘉亦利用園區另一公司的鑽孔機械人代替人手從事高空及隧道牆身鑽孔，紓緩人手短缺及減少由人手負責高風險工程。

兩港鐵工程採用 延誤污染會警示

2016年成立的倬詠技術拓展有限公司，主力發展「數字孿生（Digital Twin）」技術。行政總裁黃凈陶接受本報訪問稱，公司現於兩個由寶嘉有份擔任總承建商的港鐵工程應用Antopia「數碼建築工地管理系統」（DCSMS），分別是「東涌線延線東涌西站及隧道建造工程」及「東鐵線古洞站設計與建造工程」。用家透過系統界面可直接見到工程各個部分的3D場景、不同區域工程進度、工人與工程車位置及數量等。

黃稱，系統分3層次，第一層由每月拍攝的航拍畫面及BIM設計模型建成，以顯示不同工程環節的進度是否如期，如有延誤會警示。第二層由不同物聯網（IoT）感測器提供實時數據，包括空氣、水質及噪音檢測器，以及工人和工程車的隨身記錄裝置，以空氣污染為例，一旦偵察到達某污染水平，實時數據可分級預警，讓負責人及早主動採取紓緩措施例如灑水，而非收投訴才處理。系統亦可將工地分不同區域，實時了解工人位置，如有人誤入危險區域會發警報，亦可記錄工人出勤時間。

AI分析人手部署 提示延誤風險

第三層則涉及採用人工智能（AI）預測分析，黃凈陶舉例，系統可用計算機視覺分析工地人手部署，如注意到工程有延遲可能，會向相關負責人提示以便跟進。

鑽孔機械人 增效率降高空工作風險

另一個寶嘉負責的工程「T2主幹路及茶果嶺隧道」，則應用智建機械技術有限公司的自動鑽孔及錨固安裝機械人。智建行政總裁兼創辦人任宇行稱，在建築物或隧道內壁，需在天花安裝排風喉等組件，故需在牆身鑽孔及安裝爆炸螺絲，若由人手在高空鑽孔，高度可達7至13米，具一定風險，另亦要花人手在地面監測安全。

任說，T2工程佈置了一台機械人，工人經兩周培訓後，可於3個月內完成1.8萬個鑽孔，相同工作量以往則需6至8人花約半年完成。他說，使用機械人能提升工作效率並保障工人安全，未來在東涌西站及古洞站工地亦會用機械人鑽孔。

香港寶嘉數碼創新及變革管理主管范伊天表示，在工地應用科技有助提高管理效能，例如透過DCSMS可準確掌握哪些工人進出隧道範圍，亦可實時了解隧道內氧氣濃度、水浸警示等，以保安全。他說，系統確保工程各環節資訊透明，亦有助持份者建立要妥善做好要求的意識，正好為總承建商、分判商、業主等之間合作乃至對於公眾，建立良好互信基礎。

明報記者 鄭律銘

相關字詞﹕數字孿生 建築信息模擬技術 香港寶嘉 創科線

上 / 下一篇新聞

建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
多一童甲流嚴重 入PICU
多一童甲流嚴重 入PICU
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
「好好斗」回收預約 去年41%取消
「好好斗」回收預約 去年41%取消
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造