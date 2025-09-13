航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工

兩港鐵工程採用 延誤污染會警示

2016年成立的倬詠技術拓展有限公司，主力發展「數字孿生（Digital Twin）」技術。行政總裁黃凈陶接受本報訪問稱，公司現於兩個由寶嘉有份擔任總承建商的港鐵工程應用Antopia「數碼建築工地管理系統」（DCSMS），分別是「東涌線延線東涌西站及隧道建造工程」及「東鐵線古洞站設計與建造工程」。用家透過系統界面可直接見到工程各個部分的3D場景、不同區域工程進度、工人與工程車位置及數量等。

黃稱，系統分3層次，第一層由每月拍攝的航拍畫面及BIM設計模型建成，以顯示不同工程環節的進度是否如期，如有延誤會警示。第二層由不同物聯網（IoT）感測器提供實時數據，包括空氣、水質及噪音檢測器，以及工人和工程車的隨身記錄裝置，以空氣污染為例，一旦偵察到達某污染水平，實時數據可分級預警，讓負責人及早主動採取紓緩措施例如灑水，而非收投訴才處理。系統亦可將工地分不同區域，實時了解工人位置，如有人誤入危險區域會發警報，亦可記錄工人出勤時間。

AI分析人手部署 提示延誤風險

第三層則涉及採用人工智能（AI）預測分析，黃凈陶舉例，系統可用計算機視覺分析工地人手部署，如注意到工程有延遲可能，會向相關負責人提示以便跟進。

鑽孔機械人 增效率降高空工作風險

另一個寶嘉負責的工程「T2主幹路及茶果嶺隧道」，則應用智建機械技術有限公司的自動鑽孔及錨固安裝機械人。智建行政總裁兼創辦人任宇行稱，在建築物或隧道內壁，需在天花安裝排風喉等組件，故需在牆身鑽孔及安裝爆炸螺絲，若由人手在高空鑽孔，高度可達7至13米，具一定風險，另亦要花人手在地面監測安全。

任說，T2工程佈置了一台機械人，工人經兩周培訓後，可於3個月內完成1.8萬個鑽孔，相同工作量以往則需6至8人花約半年完成。他說，使用機械人能提升工作效率並保障工人安全，未來在東涌西站及古洞站工地亦會用機械人鑽孔。

香港寶嘉數碼創新及變革管理主管范伊天表示，在工地應用科技有助提高管理效能，例如透過DCSMS可準確掌握哪些工人進出隧道範圍，亦可實時了解隧道內氧氣濃度、水浸警示等，以保安全。他說，系統確保工程各環節資訊透明，亦有助持份者建立要妥善做好要求的意識，正好為總承建商、分判商、業主等之間合作乃至對於公眾，建立良好互信基礎。

明報記者 鄭律銘