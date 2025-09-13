明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信

【明報專訊】2025/26年度人口健康調查下周四（18日）起展開，衛生署將隨機邀請兩萬名年滿15歲本港居民填寫網上問卷，其中1800人可到指定體檢中心接受免費身體檢查，包括尿液及血液測試等，並可獲體檢報告，若異常亦會獲轉介信。衛生署稱，蒐集數據是希望強化及更新政府的人口健康資料庫，以釐定本港公共衛生政策。

問慢病飲食煙酒習慣 亦可約訪

今次為衛生署第四次同類型大規模全港性調查。署方首階段會隨機抽選約兩萬人，以郵寄方式向住戶寄出邀請信，參加者可透過信中所附啟動碼於平台或醫健通開通網上問卷，內容涵蓋慢性病、預防疾病、營養及飲食、煙酒習慣等，受邀市民亦可預約訪問員以家訪形式面談和代填問卷。如於指定期限內未有回覆，訪問員亦會上門訪問。署方呼籲獲邀市民積極參與調查。

完成問卷調查參加者中，署方會再抽選其中1800名15至84歲者參與第二階段免費身體檢查。參與者需簽署身體檢查同意書，並會收到電話到指定體檢中心體檢，檢查項目包括體格檢查（體重、身高、臀圍、腰圍和血壓）和化驗檢測（涵蓋血脂概况、糖化血紅素、鐵質水平等）。參與檢查市民可獲化驗報告，如身體情况異常會獲發轉介信。

上次調查1/3糖尿者不自知

衛生防護中心非傳染病處首席醫生（疾病預防）沈雅賢稱，署方約每5年會做一次調查蒐集人口健康狀况、生活習慣相關數據等，強化及更新政府的人口健康資料庫。詢問參與者的問題中，亦包括參加者有否健康篩查、需否看醫生等，可協助推算港人健康狀况及疾病普遍率，例如上次調查發現8.5%參與者患糖尿病，三分之一人不知自己患病。

參與可獲現金券 盼響應更新資料庫

調查將於明年底完成，適時公布結果。沈雅賢表示，上一次的問卷調查及身體檢查回應率分別七成及五成，她理解港人較忙碌，希望透過宣傳令市民了解調查的重要。參與首階段及次階段調查的參與者分別可獲發100元及300元超市現金券。

相關字詞﹕衛生署 健康調查 人口健康調查

上 / 下一篇新聞

建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
多一童甲流嚴重 入PICU
多一童甲流嚴重 入PICU
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
「好好斗」回收預約 去年41%取消
「好好斗」回收預約 去年41%取消
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造