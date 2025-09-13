健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信

問慢病飲食煙酒習慣 亦可約訪

今次為衛生署第四次同類型大規模全港性調查。署方首階段會隨機抽選約兩萬人，以郵寄方式向住戶寄出邀請信，參加者可透過信中所附啟動碼於平台或醫健通開通網上問卷，內容涵蓋慢性病、預防疾病、營養及飲食、煙酒習慣等，受邀市民亦可預約訪問員以家訪形式面談和代填問卷。如於指定期限內未有回覆，訪問員亦會上門訪問。署方呼籲獲邀市民積極參與調查。

完成問卷調查參加者中，署方會再抽選其中1800名15至84歲者參與第二階段免費身體檢查。參與者需簽署身體檢查同意書，並會收到電話到指定體檢中心體檢，檢查項目包括體格檢查（體重、身高、臀圍、腰圍和血壓）和化驗檢測（涵蓋血脂概况、糖化血紅素、鐵質水平等）。參與檢查市民可獲化驗報告，如身體情况異常會獲發轉介信。

上次調查1/3糖尿者不自知

衛生防護中心非傳染病處首席醫生（疾病預防）沈雅賢稱，署方約每5年會做一次調查蒐集人口健康狀况、生活習慣相關數據等，強化及更新政府的人口健康資料庫。詢問參與者的問題中，亦包括參加者有否健康篩查、需否看醫生等，可協助推算港人健康狀况及疾病普遍率，例如上次調查發現8.5%參與者患糖尿病，三分之一人不知自己患病。

參與可獲現金券 盼響應更新資料庫

調查將於明年底完成，適時公布結果。沈雅賢表示，上一次的問卷調查及身體檢查回應率分別七成及五成，她理解港人較忙碌，希望透過宣傳令市民了解調查的重要。參與首階段及次階段調查的參與者分別可獲發100元及300元超市現金券。