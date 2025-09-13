明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆

【明報專訊】已婚男子因不滿情婦索要保時捷汽車而分手，女方其後涉向他勒索260萬元一案昨於西九龍裁判法院（暫代區院）續審。男事主的私人助理Y供稱，他代表事主問女方「點樣先收手」，女方即索取200萬元，令他當場驚呆。辯方盤問Y時指出，Y當時對女方說，事主已被妻子「監視」；Y表示同意。區院暫委法官徐綺薇裁定案件表證成立，被告擬於下周一（15日）出庭自辯。

裁表證成立 被告下周一自辯

被告李燕林（45歲）否認4項未獲同意下披露個人資料罪、兩項勒索罪，由普通話傳譯員協助應訊。男事主X指控被告4次於YouTube發布由他與被告合照剪輯而成的影片，內容批評他欺騙感情。X的私人助理兼司機Y昨在屏風後作供，Y稱於2019年至去年為X工作，案發時發現影片後，他與X於2022年6月13日到被告寓所大堂與被告見面，Y先入內問被告「點樣先收手」，被告稱要X支付200萬元；Y當場「呆咗」並走向在門外等待的X，再舉起兩隻手指向X轉達。

辯方遂就該次會面前後，Y與被告的溝通內容盤問Y。辯方指出，Y曾對被告說，X當時被妻子監視，不方便與她見面；Y又說「（X）咁嘅情况都仲肯幫你……我覺得佢對你有情有義」；Y確認他曾這樣說。

另外，Y曾協助X向被告傳遞保密協議，當中有條款規定被告不得騷擾X的家人。辯方在盤問時稱，被告曾對Y提及過不同意這條款，因為被告認為她沒騷擾過X的家人；Y確認「有講過」該些說話。

Y完成作供後，控方案情完結。辯方作出中段陳辭表示，沒證據證明2022年9月及2023年的影片由被告發布，可能是有網民在「惡搞」。而且被告已與X簽協議、已受警方警誡，事情已了結，若她再上傳影片，就是十分愚蠢。控方則稱，案中上載影片的動作涉技術困難，X認為只有被告會特意這樣做。徐官終裁定案件表證成立。

【案件編號：DCCC 842/23】

相關字詞﹕區域法院 未獲資料當事人同意下披露其個人資料 勒索 情婦 婚外情

上 / 下一篇新聞

建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
多一童甲流嚴重 入PICU
多一童甲流嚴重 入PICU
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
「好好斗」回收預約 去年41%取消
「好好斗」回收預約 去年41%取消
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造