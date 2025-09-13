勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆

裁表證成立 被告下周一自辯

被告李燕林（45歲）否認4項未獲同意下披露個人資料罪、兩項勒索罪，由普通話傳譯員協助應訊。男事主X指控被告4次於YouTube發布由他與被告合照剪輯而成的影片，內容批評他欺騙感情。X的私人助理兼司機Y昨在屏風後作供，Y稱於2019年至去年為X工作，案發時發現影片後，他與X於2022年6月13日到被告寓所大堂與被告見面，Y先入內問被告「點樣先收手」，被告稱要X支付200萬元；Y當場「呆咗」並走向在門外等待的X，再舉起兩隻手指向X轉達。

辯方遂就該次會面前後，Y與被告的溝通內容盤問Y。辯方指出，Y曾對被告說，X當時被妻子監視，不方便與她見面；Y又說「（X）咁嘅情况都仲肯幫你……我覺得佢對你有情有義」；Y確認他曾這樣說。

另外，Y曾協助X向被告傳遞保密協議，當中有條款規定被告不得騷擾X的家人。辯方在盤問時稱，被告曾對Y提及過不同意這條款，因為被告認為她沒騷擾過X的家人；Y確認「有講過」該些說話。

Y完成作供後，控方案情完結。辯方作出中段陳辭表示，沒證據證明2022年9月及2023年的影片由被告發布，可能是有網民在「惡搞」。而且被告已與X簽協議、已受警方警誡，事情已了結，若她再上傳影片，就是十分愚蠢。控方則稱，案中上載影片的動作涉技術困難，X認為只有被告會特意這樣做。徐官終裁定案件表證成立。

【案件編號：DCCC 842/23】