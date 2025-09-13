Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否

辯方資深大律師駱應淦總結稱，辯方呈上的4份報告由本地兩名資深精神科醫生鍾維壽和黃重光撰寫，在私人和公共領域均有豐富經驗，報告指被告最近幾年失智和患認知障礙，精神狀况不穩定，未能應付審訊，邀陪審團裁定他不適合答辯。法官郭啟安引導時亦表示，報告可謂同類中的「傑作」，雖然撰寫風格迥異，但亦很難對當中的可靠性提出質疑。

郭官表示，是次申請應採用民事案的舉證標準，換言之陪審團毋須肯定被告不宜答辯，只要認為更有此可能性，便可作有關裁決。郭官續稱，陪審團需要考慮的事項，包括被告是否明白控罪、是否能決定認罪與否，是否能行使挑戰陪審團的權利，以及是否能向律師團隊作有效指示。郭官把案押後至周一，料陪審團將退庭商議。

被告李宏邦（現年93歲）被控於2018年11月12日在香港因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲。辯方呈上最後一份精神科報告，內容提到醫生曾為被告進行認知功能測試，顯示其短期記憶受損，完成測試的時間比一般水平長，屬不適宜答辯。辯方就被告不適宜答辯舉證完畢後，控方確認毋須傳召證人作供。

