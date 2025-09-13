明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機

【明報專訊】政府致力推動香港成為創科人才高地，今年6月人才辦訪問德國舉辦創科創業提案大賽，12名優勝者本周訪港了解創科生態及產業支援。有結合人工智能（AI）為生物科技公司提供機械人解決方案的初創企業聯合創始人稱，考慮在香港設分部。該創始人指本港有較多生物科技公司，內地亦有不少涉及生物科技的受託研究機構，有較多潛在客戶；加上內地和香港AI產業正逐步壯大，冀可透過公司服務助兩地連結AI、機械人和生物科技產業。

看準內地不少生科研究機構

ProviGen.ai聯合創始人及首席科技官Lucas Mair昨透露，其公司主要為生物科技公司提供機械人解決方案，對於不具備足夠財力和場地置辦機器人的公司，他們提供共享實驗室服務，容許其客戶共用；對於已有機械人或智能生產鏈者，則提供結合AI技術自主開發的系統，提高生產效率。Lucas透露正考慮在香港設公司分部，他稱自己不會隨訪問團返回德國，將繼續留在香港考察，行程包括重返科學園了解園區公司需求，以及到深圳與機器人製造公司深入洽談供應鏈合約等。

前運動員研AI測肌肉疲勞

讚內地物流便宜且速度快

Lucas形容香港是進入內地市場的橋樑，他指內地市場有諸多供應商提供ProviGen.ai需要的產品，價格較在其他地區低三分之二，質量反而更高。至於香港和內地的市場規模，他認為香港本地有不少生物科技公司，認為其公司在港提供服務能增加曝光度；又料內地不少AI公司會購買其自主研發的系統，透過控制機器人來為AI訓練生產更多數據。

前滑浪風帆運動員Sophie Defauw因傷退役，受啟發下創業，運用AI驅動的可穿戴設備監察肌肉疲勞，冀防止運動員受傷，有關專案在早前德國提案大賽中位列三甲。Sophie表示，此行看到在大灣區設廠或有助簡化生產流程，提及內地物流便宜、速度快，加上供應鏈完善，能夠快速生產所需的零件，形容大灣區成本和時間優勢顯著，能大幅加快產品開發及進入亞洲市場的速度。

勞工及福利局長孫玉菡與訪問團會面時表示，人才、科技是驅動經濟、社會高質量發展的核心動力，香港在世界人才排名躍升至全球第四位及亞洲首位，反映對人才吸引力、大灣區的創新能力在國際上獲肯定，會繼續推動香港與其他大灣區城市的優勢互補，促進科技與人才融合。多名訪問團成員指出，香港擁有成熟金融市場、企業伙伴網絡，背靠大灣區市場，有利創業或擴展業務。

上 / 下一篇新聞

建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
多一童甲流嚴重 入PICU
多一童甲流嚴重 入PICU
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
「好好斗」回收預約 去年41%取消
「好好斗」回收預約 去年41%取消
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造