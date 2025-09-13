生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機

看準內地不少生科研究機構

ProviGen.ai聯合創始人及首席科技官Lucas Mair昨透露，其公司主要為生物科技公司提供機械人解決方案，對於不具備足夠財力和場地置辦機器人的公司，他們提供共享實驗室服務，容許其客戶共用；對於已有機械人或智能生產鏈者，則提供結合AI技術自主開發的系統，提高生產效率。Lucas透露正考慮在香港設公司分部，他稱自己不會隨訪問團返回德國，將繼續留在香港考察，行程包括重返科學園了解園區公司需求，以及到深圳與機器人製造公司深入洽談供應鏈合約等。

前運動員研AI測肌肉疲勞

讚內地物流便宜且速度快

Lucas形容香港是進入內地市場的橋樑，他指內地市場有諸多供應商提供ProviGen.ai需要的產品，價格較在其他地區低三分之二，質量反而更高。至於香港和內地的市場規模，他認為香港本地有不少生物科技公司，認為其公司在港提供服務能增加曝光度；又料內地不少AI公司會購買其自主研發的系統，透過控制機器人來為AI訓練生產更多數據。

前滑浪風帆運動員Sophie Defauw因傷退役，受啟發下創業，運用AI驅動的可穿戴設備監察肌肉疲勞，冀防止運動員受傷，有關專案在早前德國提案大賽中位列三甲。Sophie表示，此行看到在大灣區設廠或有助簡化生產流程，提及內地物流便宜、速度快，加上供應鏈完善，能夠快速生產所需的零件，形容大灣區成本和時間優勢顯著，能大幅加快產品開發及進入亞洲市場的速度。

勞工及福利局長孫玉菡與訪問團會面時表示，人才、科技是驅動經濟、社會高質量發展的核心動力，香港在世界人才排名躍升至全球第四位及亞洲首位，反映對人才吸引力、大灣區的創新能力在國際上獲肯定，會繼續推動香港與其他大灣區城市的優勢互補，促進科技與人才融合。多名訪問團成員指出，香港擁有成熟金融市場、企業伙伴網絡，背靠大灣區市場，有利創業或擴展業務。