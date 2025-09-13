單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名

邀學生參加32公里組賽事

今年單車節項目分組沿用去年安排。非競賽項目「50公里組」及「32公里組」路線分別穿梭「四隧三橋」及「兩隧兩橋」（見圖）。競賽項目「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」將採用新路線，其中「男子公路賽」全長30公里，同樣穿梭「兩隧兩橋」，包括長青隧道、汀九橋及昂船洲大橋；「女子公路賽」則全長8公里，由尖沙嘴出發，途經前九廣鐵路鐘樓、太空館、戲曲中心、香港故宮文化博物館等地標，抵達西九龍。「家庭單車樂」及「總裁慈善及名人單車遊」則繞行於西九文化區內路線，約長一公里。西九文化區藝術公園同日會舉辦單車嘉年華，設單車手分享會、運動裝備展銷及不同表演項目。

各項目擬於今早10時接受申請，「家庭單車樂」將收取每組100元報名費，「總裁慈善及名人單車遊」則收取每人1.5萬元，皆全數用作慈善捐款；其餘項目報名費每人介乎280至600元，每組則介乎7500至1.45萬元。（見表）。新地執行董事郭基煇致辭稱，去年單車節收入連同新地額外捐款，共向公益金等團體捐款155萬元。

選拔風波 梁鴻德稱「已結案」

另外，中國香港單車總會主席梁鴻德昨在選拔風波後首次現身公開活動，現場不設提問。他在發布會後被問及需否問責、如何挽回公眾對總會信任時稱，事件已交港協暨奧委會跟進並已結案，「我哋都無乜發表」。據今年5月報道，梁鴻德在去年巴黎奧運選拔時，曾要求港隊單車代表李思穎放棄個人公路賽資格，讓另一港隊代表梁穎儀補上，讓她可報名參加女子公路計時賽，並提議梁穎儀於賽前「詐病」退賽，再將參賽資格交還李思穎，最終提議不獲執委會通過。