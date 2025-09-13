明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑

【明報專訊】藝術工作者陳勁輝兩年前在商店玻璃、交通燈控制箱及路牌等塗鴉「金錢自由」符號，今年中被捕，昨於西九龍裁判法院承認4項刑事損壞罪。署理主任裁判官鄭念慈稱，留意到本案控罪與另一宗已處理案件發生同一情况，該案已判緩刑，若法庭今次判監，做法會不理想，最終判監3周，緩刑24個月。

求情稱有心理病 酒後做錯事

被告陳勁輝（42歲，報稱藝術家）承認4項刑事損壞罪。陳昨無法律代表，呈上求情信並自行求情稱「我之前要睇心理病，有焦慮同成日瞓唔到覺，飲酒之後做錯事」。他稱這情况令他家庭關係緊張，已參加心理輔導班，又做了很多事改善。

鄭官表示，注意到陳勁輝今年6月曾在東區裁判法院因一系列刑事損壞罪被判緩刑；控方確認，本案控罪與6月控罪發生於同一情况，只是6月時控方未知本案控罪已發生。鄭官指出，被告是在同一個時段塗鴉，後來因塗鴉在不同時間被發現，所以被告才須在不同時間出庭；考慮被告因上次案件被判緩刑，決定以監禁4.5周為量刑起點，經認罪扣減，判處陳監禁3周、緩刑24個月。

鄭官又指，至於今次緩刑令，會否令被告被視為違反先前的緩刑令，鄭官指交由該法院再處理，自己不參與。被告稱明白。

根據案情，警員今年6月在葵涌廣場巡邏發現，有商店玻璃被人以粉紅色油漆畫上「自由」字樣塗鴉，警員又在葵涌的交通燈控制箱及交通標誌牌發現相同塗鴉。警員於沙田雙子橋巡邏，則在道路告示牌發現黑色「自由」塗鴉。

警員調查後，同月3日拘捕陳。陳在警誡下稱，葵涌廣場商店的塗鴉是他「好耐之前畫，時間我唔記得喇」。警方在其工作室搜出畫有相同塗鴉的白色卡及廁板。陳在警誡錄影會面說，他2023年因家庭及財政問題導致情緒困擾，喝酒後隨處塗鴉，它象徵「對財政自由的渴望」；他明白自己行為錯誤，願意負責清理。

【案件編號：WKCC 2418/25】

相關字詞﹕塗鴉 西九龍裁判法院 刑事損壞罪

上 / 下一篇新聞

建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
多一童甲流嚴重 入PICU
多一童甲流嚴重 入PICU
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
「好好斗」回收預約 去年41%取消
「好好斗」回收預約 去年41%取消
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造