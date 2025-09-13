「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑

求情稱有心理病 酒後做錯事

被告陳勁輝（42歲，報稱藝術家）承認4項刑事損壞罪。陳昨無法律代表，呈上求情信並自行求情稱「我之前要睇心理病，有焦慮同成日瞓唔到覺，飲酒之後做錯事」。他稱這情况令他家庭關係緊張，已參加心理輔導班，又做了很多事改善。

鄭官表示，注意到陳勁輝今年6月曾在東區裁判法院因一系列刑事損壞罪被判緩刑；控方確認，本案控罪與6月控罪發生於同一情况，只是6月時控方未知本案控罪已發生。鄭官指出，被告是在同一個時段塗鴉，後來因塗鴉在不同時間被發現，所以被告才須在不同時間出庭；考慮被告因上次案件被判緩刑，決定以監禁4.5周為量刑起點，經認罪扣減，判處陳監禁3周、緩刑24個月。

鄭官又指，至於今次緩刑令，會否令被告被視為違反先前的緩刑令，鄭官指交由該法院再處理，自己不參與。被告稱明白。

根據案情，警員今年6月在葵涌廣場巡邏發現，有商店玻璃被人以粉紅色油漆畫上「自由」字樣塗鴉，警員又在葵涌的交通燈控制箱及交通標誌牌發現相同塗鴉。警員於沙田雙子橋巡邏，則在道路告示牌發現黑色「自由」塗鴉。

警員調查後，同月3日拘捕陳。陳在警誡下稱，葵涌廣場商店的塗鴉是他「好耐之前畫，時間我唔記得喇」。警方在其工作室搜出畫有相同塗鴉的白色卡及廁板。陳在警誡錄影會面說，他2023年因家庭及財政問題導致情緒困擾，喝酒後隨處塗鴉，它象徵「對財政自由的渴望」；他明白自己行為錯誤，願意負責清理。

【案件編號：WKCC 2418/25】