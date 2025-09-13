明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請

【明報專訊】創辦香港國際學校（HKIS）的美國路德會日前入稟高院，指控營運學校的Hong Kong International School Association Limited （HKISAL）屢違反營運協議、學費及盈餘過高等。美國路德會董事會主席Christian Preus（裴哲信）接受本報專訪，否認訴訟目的是收回HKIS的淺水灣校址牟利，稱擬原址另開新校，已申請學校註冊，但強調是HKIS不遵從協議的「Plan B」。教育局回覆本報稱已收到相關申請，由於正處法律程序，「現階段不會處理該申請」及評論。

入稟狀要求HKISAL於2028年6月前修正違規事項，包括更換管理層、調低學費等，否則須遷出淺水灣校園，而美國路德會將在原址成立「Hong Kong Pacific School」（HKPS）。裴哲信受訪時強調，若對方重新遵從營運協議，也不想另設新校。就教育局暫緩處理申請，他說原本亦擬在訴訟結束後開設HKPS，認為當局做法明智。

曾派人視察 斥財困說法荒謬

有報道引述消息指美國路德會因財困而收回淺水灣校址再發展，裴哲信形容說法「荒謬」，稱路德會財政良好，從未考慮變賣或重新發展上述校址，且政府批地時指明用於營運非牟利學校，法律上不可轉售或開發其他土地用途。

翻查美國路德會年報，近5年其淨資產均為正數且按年增長。對於被指曾派人為校園估價，裴哲信承認，2022至2024年曾委託人視察，但稱屬於教育、物業、財政等多方面核數工作之一，路德會不能從HKIS獲得管理費或分紅。

稱HKIS財政穩 學費可降

對於被指有巨額財政儲備，HKIS前日回應稱部分儲備用作重建校園、贖回債券，扣除上述開支，只剩半年營運儲備。裴哲信則重申，該校5年間累積逾8億元淨經營盈餘、逾28億元淨資產，在路德會屬校是高水平，遠超非牟利學校所需，而且按債券條款，HKIS不一定需贖回債券。被問到本港的國際學校學費一向偏高、為何直至現時才提告，裴哲信稱HKIS近年才累積大量儲備，而該校現時財政穩定，有能力調低學費。

滬校學費更高 「盈餘遜HKIS」

同由美國路德會創立的「上海協和國際外籍人員子女學校」，不同年級的學費較HKIS高約4萬至10萬港元。裴哲信承認，部分路德會屬校名列前茅，故學費昂貴，但稱上海協和未如HKIS向家長出售債券並給予優先入學名額，盈利及盈餘亦遠低於HKIS，並非調低學費的時機。至於何謂合理學費水平，他說將留待熟悉自身財政的HKIS決定，前提是達到向所有人開放的原則，並將部分儲備用於獎學金。

指高層8人投資機構背景「失衡」

談及撤換高層的要求，裴哲信說HKISAL的11名董事，至少8人具投資機構背景，缺乏教育或宗教界人士，嚴重失衡。本報向HKIS查詢下一步行動、會否遵從入稟狀要求等，HKIS回覆稱部分事宜已交律師處理，未能透露太多資訊，強調學生利益是首要考量。

明報記者

相關字詞﹕裴哲信 香港國際學校（HKIS） 國際學校 美國路德會 香港國際學校

上 / 下一篇新聞

建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
多一童甲流嚴重 入PICU
多一童甲流嚴重 入PICU
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
「好好斗」回收預約 去年41%取消
「好好斗」回收預約 去年41%取消
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造