美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請

入稟狀要求HKISAL於2028年6月前修正違規事項，包括更換管理層、調低學費等，否則須遷出淺水灣校園，而美國路德會將在原址成立「Hong Kong Pacific School」（HKPS）。裴哲信受訪時強調，若對方重新遵從營運協議，也不想另設新校。就教育局暫緩處理申請，他說原本亦擬在訴訟結束後開設HKPS，認為當局做法明智。

曾派人視察 斥財困說法荒謬

有報道引述消息指美國路德會因財困而收回淺水灣校址再發展，裴哲信形容說法「荒謬」，稱路德會財政良好，從未考慮變賣或重新發展上述校址，且政府批地時指明用於營運非牟利學校，法律上不可轉售或開發其他土地用途。

翻查美國路德會年報，近5年其淨資產均為正數且按年增長。對於被指曾派人為校園估價，裴哲信承認，2022至2024年曾委託人視察，但稱屬於教育、物業、財政等多方面核數工作之一，路德會不能從HKIS獲得管理費或分紅。

稱HKIS財政穩 學費可降

對於被指有巨額財政儲備，HKIS前日回應稱部分儲備用作重建校園、贖回債券，扣除上述開支，只剩半年營運儲備。裴哲信則重申，該校5年間累積逾8億元淨經營盈餘、逾28億元淨資產，在路德會屬校是高水平，遠超非牟利學校所需，而且按債券條款，HKIS不一定需贖回債券。被問到本港的國際學校學費一向偏高、為何直至現時才提告，裴哲信稱HKIS近年才累積大量儲備，而該校現時財政穩定，有能力調低學費。

滬校學費更高 「盈餘遜HKIS」

同由美國路德會創立的「上海協和國際外籍人員子女學校」，不同年級的學費較HKIS高約4萬至10萬港元。裴哲信承認，部分路德會屬校名列前茅，故學費昂貴，但稱上海協和未如HKIS向家長出售債券並給予優先入學名額，盈利及盈餘亦遠低於HKIS，並非調低學費的時機。至於何謂合理學費水平，他說將留待熟悉自身財政的HKIS決定，前提是達到向所有人開放的原則，並將部分儲備用於獎學金。

指高層8人投資機構背景「失衡」

談及撤換高層的要求，裴哲信說HKISAL的11名董事，至少8人具投資機構背景，缺乏教育或宗教界人士，嚴重失衡。本報向HKIS查詢下一步行動、會否遵從入稟狀要求等，HKIS回覆稱部分事宜已交律師處理，未能透露太多資訊，強調學生利益是首要考量。

明報記者