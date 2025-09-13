明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科

【明報專訊】2022年5月油麻地吳松街發生工業意外，一名男棚工搭棚時疑因安全繩斷裂，從6樓失足墮斃；僱主早前被裁定3項傳票罪成，獲准分90期繳付9萬元罰款，控方其後提出刑期覆核，案件昨在觀塘裁判法院聆訊。控方指出，被告僅向事主提供爬山用安全帶，安全措施「極少」，而且被告並非初犯，質疑判刑過輕。控方另申請大幅縮短分期繳款令，讓被告感受「切膚之痛」。裁判官押後至10月13日裁決，以待索取被告的背景被告。

被告許佢成案發時獨資經營華昌棚廠，是48歲死者陳兆豐的僱主，案發後已沒營運棚廠。被告早前否認「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等3項傳票控罪，審訊後裁定全部罪成，罰款9萬、分90期付款，即每月1000元。

控方就全部控罪判刑提出覆核，稱事主搭棚時僅依靠大廈窗邊和曬衣架固定位置，工作環境危險，惟被告只向事主提供爬山用安全帶作安全措施，「對工人毫無保障」，質疑判刑過輕，缺乏阻嚇。控方又提及，被告2006年已就「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」有一項定罪紀錄，該傳票亦牽涉一名死者，當時法庭判被告罰款3萬，而今次事件法庭再因應該傳票罰款3萬；兩事相隔多年，加上被告並非初犯，判處同一刑罰會造成不公，應加重刑責。

9萬罰款分90期 另申縮短

控方又提出，法庭早前基於被告說法批准分90期繳交罰款，認為法庭在未充分了解被告經濟狀况下頒布該命令，重申考慮經濟狀况不代表讓被告輕鬆、舒適地面對判罰，「要畀一個切膚之痛」，冀法庭大幅縮短分期命令，向公眾彰顯案件嚴重性。

被告稱工作少 申延今期繳款

自行應訊的許佢成陳辭稱，現時擔任兼職司機，替警方把子彈殼運往堆填區棄置，惟每周只能開工約一次，每次收入僅約200元；許又指，今期罰款昨日到期，向法庭申請延遲數天。裁判官劉淑嫻把刑期覆核押後至10月13日裁決，以待索取被告的背景被告，並批准被告下周二（16日）繳付今期罰款。

【案件編號：KTS 23895/22等】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 刑期覆核 沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下罪 勞工處 奪命工業意外

上 / 下一篇新聞

建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
多一童甲流嚴重 入PICU
多一童甲流嚴重 入PICU
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
「好好斗」回收預約 去年41%取消
「好好斗」回收預約 去年41%取消
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造