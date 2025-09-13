棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科

被告許佢成案發時獨資經營華昌棚廠，是48歲死者陳兆豐的僱主，案發後已沒營運棚廠。被告早前否認「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等3項傳票控罪，審訊後裁定全部罪成，罰款9萬、分90期付款，即每月1000元。

控方就全部控罪判刑提出覆核，稱事主搭棚時僅依靠大廈窗邊和曬衣架固定位置，工作環境危險，惟被告只向事主提供爬山用安全帶作安全措施，「對工人毫無保障」，質疑判刑過輕，缺乏阻嚇。控方又提及，被告2006年已就「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」有一項定罪紀錄，該傳票亦牽涉一名死者，當時法庭判被告罰款3萬，而今次事件法庭再因應該傳票罰款3萬；兩事相隔多年，加上被告並非初犯，判處同一刑罰會造成不公，應加重刑責。

9萬罰款分90期 另申縮短

控方又提出，法庭早前基於被告說法批准分90期繳交罰款，認為法庭在未充分了解被告經濟狀况下頒布該命令，重申考慮經濟狀况不代表讓被告輕鬆、舒適地面對判罰，「要畀一個切膚之痛」，冀法庭大幅縮短分期命令，向公眾彰顯案件嚴重性。

被告稱工作少 申延今期繳款

自行應訊的許佢成陳辭稱，現時擔任兼職司機，替警方把子彈殼運往堆填區棄置，惟每周只能開工約一次，每次收入僅約200元；許又指，今期罰款昨日到期，向法庭申請延遲數天。裁判官劉淑嫻把刑期覆核押後至10月13日裁決，以待索取被告的背景被告，並批准被告下周二（16日）繳付今期罰款。

【案件編號：KTS 23895/22等】