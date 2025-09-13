非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例

警方昨早10時許，45歲張姓男工人在操場維修冷氣期間倒地昏迷，懷疑觸電。到場救護員將他送往北區醫院，事主搶救後證實不治。案件列作工業意外，勞工處、機電署及中電派員到場協助調查。

電線外露 事主無絕緣裝備

消息稱，事主與一名同事昨晨到上址安裝冷氣冷凍塔，他發現有工具遺留在寫字樓，遂叫同事返回寫字樓，獨自繼續維修；後來同事多次致電，他均沒接聽，同事約10時48分返回現場見到事主昏迷倒地，於是報警。消息稱，閉路電視顯示事主早上10時7分在冷凍塔工作，其後突然墮地，曾嘗試起身但再倒地。

消息續稱，最新調查發現冷凍塔其中一個插座的兩條電線沒被絕緣膠布包好，部分電線外露，冷氣機電源亦沒關掉。據悉事主沒佩戴絕緣手套及穿絕緣鞋，案件暫無可疑。

機電署回覆本報表示，根據初步調查，事主為非註冊電業工程人員，懷疑他獨自更換冷氣機電掣期間，因未有切斷電源觸電，署方正就是否有人違反《電力條例》調查及採取執法行動。勞工處表示，接報後已即時派員到場，正調查意外原因。中電發言人稱，中電的供電設備運作正常。

工權會：維修公司負責人 育兩稚子

工權會總幹事蕭倩文稱事主為維修公司負責人，與妻育有6歲女兒及4歲兒子，是家中唯一經濟支柱，其離世對遺屬構成經濟壓力，家屬事後情緒激動，工權會將繼續跟進及協助。蕭引述家屬稱，死者身體無嚴重傷痕或燒焦痕迹，法醫初步指涉及觸電身亡。

上水宣道小學稱對事件感難過惋惜，已啓動危機處理小組，為有需要學生、教師及員工提供情緒支援，又稱會確保校園一切設備運作安全，並安排相關部門專責人員做全面安全檢查。