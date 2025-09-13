涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕

收入不成比例 冒險樂園職員揭發

警方調查發現，涉案者本月4至9日在一間連鎖室內遊樂場於荃灣、葵涌、旺角及灣仔的6間分店共9次犯案，偷取逾700張共值約2萬元的遊戲卡，並轉售圖利。據了解，職員早前發現機台出卡量與店舖收入不成比例，調查後揭發並報案。

新界南總區重案組1B隊高級督察林雅思稱，涉案團伙分工明確，有人於網上平台購入干擾裝置，然後趁室內遊樂場人流較少時犯案。她說，有人負責將干擾器放在機台附近，令遊戲機不停吐出遊戲卡，同時有人在附近玩遊戲機掩飾及「睇水」。盜取遊戲卡後團伙迅速離開，再將贓物轉售獲利。

警方過去兩日拘捕3男1女，分別報稱廚師、學生及無業，涉嫌有犯罪或不誠實意圖而取用電腦及盜竊罪，行動中起回15張遊戲卡。

網購干擾裝置 20至數百元有交易

據了解，涉案干擾器售價20元至幾百元不等，毋須安裝，只需放在遊戲機入代幣的位置附近，而干擾器不止能用於Pokémon遊戲機，亦適用於其他遊戲機。至於被盜取的遊戲卡有價有市，視乎稀有程度及等級，每張可售幾十至幾百元。

記者昨晚到冒險樂園其中一間分店了解，每玩一局要15個代幣，有玩家說起碼玩兩局才會獲得一張卡，即每張卡成本約35元。另外，記者於淘寶搜尋「遊戲機干擾器」，發現有不同種類，其中一款標明「進口芯片」、適用於全國100%電玩城設備的干擾器，售價68元人民幣。