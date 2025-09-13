明報新聞網
建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置

【明報專訊】特首李家超下周三發表任內第四份《施政報告》，據了解，今次主調將是「拆牆鬆綁」，土地發展、建屋、創科及教育等政策範疇，以至牌照申請等都會「主動鬆綁」，簡化行政程序，以回應中央的囑託；其中北部都會區發展將有鬆綁措施，包括加強統籌、引入快速審批制度，採用內地和海外安全而「平靚正」的建造方法。另據悉，《施政報告》將提及重推「租者置其屋計劃」，公屋租戶可以扣除地價及低廉價錢購買所住單位。

申牌照亦有望簡化 回應中央囑託

北部都會區是本屆政府焦點發展項目，國務院港澳辦主任夏寶龍年初在一個研討會致辭時，三度提及北都及河套區等一帶的發展區，其後6月訪港強調「加快推進北部都會區建設」。特首李家超5月在立法會互動交流答問會上，亦表明對加快發展北都「心急如焚」。政府消息表示，北都因繁複行政程序而步入發展瓶頸，《施政報告》擬引入快速審批等簡化行政程序的措施。

綜合政府消息，近月各政府部門已就「拆牆鬆綁」檢視自身行政程序有否簡化空間，除北都發展的行政程序外，入境處及運輸署的證件及牌照申請程序等民生事項都有望簡化，減省不必要的文件往來以達鬆綁目的。

花心思援企業 鬆綁下建新治理框架

消息稱，《施政報告》亦會花心思支援企業，又說政策背後反映李家超執政理念，稱香港過去常因顧慮程序陷入政策停滯，如今特首團隊以「結果為目標」，從宏觀至微觀的不同業界關注點都主動鬆綁，這種「主動意識」回應中央囑託，有利推動「由治及興」，但強調拆牆不等於棄守監管，鬆綁更需建立新的治理框架。

議員倡前期勿「伸手太深」 聚焦把關

民建聯立法會議員劉國勳認為，繁複的行政程序有礙發展，北都因行政程序而加重工程成本並減慢發展，同意減省程序，譬如簡化申請短期豁免和批出租約的行政程序，同時政府可將審批圖則和土地測量的角色「放手」予業界專業人士，政府專注後期把關，集中人手抽查監管，前期不應「伸手太深太長」。

他又稱，由於拆牆鬆綁或涉及不同法規，而北都作為本港新中心應具靈活彈性的新標準，建議修訂有關北都的專屬法例，涵蓋旅遊及教育等範疇，同時加速發展北部都會區大學城，以吸引資金流入。

香港建造商會執行總監冼永寧表示，工程量不足影響工人就業，期望拆牆鬆綁使北都工程加快開展，以維持工程量。

狄志遠倡允社福靈活用公帑撥款

社福界立法會議員狄志遠認為，社福政策亦有拆牆鬆綁空間，政府風險評估不應過猶不及，舉例可讓社福機構動用政府撥款於非政府項目，以靈活運用資源，並加快院舍等社福土地建設的審批程序。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

