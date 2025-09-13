明報新聞網
港聞

港聞二

灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美

【明報專訊】某天看完電影，跟朋友想找個地方喝一杯，剛好看到附近新開了一間homebar（公寓裏的家庭式酒吧，一般提供桌遊、卡拉OK和觀影設備），便決定去看看。店舖位於一幢商住大廈的9樓，當時除了我們，就只有酒吧兩名合伙人，或許是因為來得早，又或因為新開業客人未多。

東北男孩K負責營運社交媒體，廣州本地人Y則是調酒師，兩人原本是同事，「朝九晚五太無聊了，就想自己做點什麼」。從動念到找場地再到開業，他們花了不到一個月，選址最大難題是要避免擾民，又要交通方便。於是他們選了這幢商住兩用樓，晚上少人居住，「這層基本都是公司，我們未來還打算白天營業，賣咖啡、點心，方便附近上班族」。

筆者同朋友在店裏坐了個多小時，其間陸續來了幾位客人，他們很快就拼桌玩桌遊，氣氛熟絡得像老朋友。兩名合伙人計劃推出一個「隱藏款由你定」活動，每周邀請一名客人親手調酒，並寫進酒單，「這樣他不但會帶朋友過來嘗，還會幫我們宣傳。」他們笑說。

兩人的計劃非常美好，但等筆者一個星期後再去店裏取回上次遺落的物品時發現，明明才晚上8時剛營業，homebar內卻異常混亂，酒瓶四處散落，不知堆積了多久，廢紙也隨處可見……筆者不禁想到之前在上海去過的homebar，那種宣傳中「介於酒吧和客廳的鬆弛感」也最終敵不過時間，不知道兩名年輕人的創業夢還能持續多久，日咖夜酒的模式是否還能運轉起來。

文：尚東美

建屋創科教育擬鬆綁 北都多措施 下周施政報告料重推公屋租置
婆孫非過路處捱撞一死 剛「甩P」司機被捕
涉干擾遊戲機盜700張Pokémon卡 4青年被捕
非註冊電工 工人維修冷氣疑觸電亡 赴小學換電掣未斷電 機電署查有否違例
棚工墮斃案 控方申刑期覆核 稱僱主有奪命前科
家屬按死者月薪3.5萬為基礎 索償210萬
美路德會否認興訟收地牟利 教局：暫不處理新校申請
「自由」塗鴉者認罪緩刑 官：判監不理想 指6月控罪起於同一情况 已判緩刑
單車節11．30辦 增世界百強大學盃 所有項目名額6000個 今起報名
生科公司多作內地橋樑 德AI公司留港考察商機
一城關愛隊失39名服務使用者個人資料
Botox針誤殺案九旬被告患認障 陪審將退庭商議適宜答辯否
勒索案 情婦開價200萬 事主助理驚呆
健康調查下周推 邀兩萬人填問卷 1800人免費體檢 有異常可獲轉介信
航拍+BIM+環境檢測 3D實景模型助實時監工
荃灣食肆6人中毒 料葱油雞醬放太久
多一童甲流嚴重 入PICU
棄置建築廢物 檢控率6年不足4% 申訴署指「極低」 促環署提升蒐證效能
「好好斗」回收預約 去年41%取消
茶果嶺村屆「死線」未清場 村民料留到11月 麒麟隊：當局覓拍紀錄片 不保育無意義
23歲男與中二生肛交認罪 「唔知佢未夠16歲」
九市速遞：灣區音樂匯130場快展開
九市速遞：國企研新技術 助馬爾代夫貧瘠土壤種菜
九市速遞：機械人送餐 直達機場登機口
九市速遞：廣東優品展商：服裝轉攻國內避貿戰
【Emily】民記：路面陷阱年招30宗受傷索償 調查十幾日搵到500處 倡定期推全民監察
【Emily】迪士尼20周年慶典 Marvel同Pixar項目概念圖曝光
【Emily】彩明街市借熱氣球過橋 「慰苦主」送雪糕雪條
【Emily】科大伙兩法國公司 商學院大樓推節能改造
