灣區手記：廣州homebar ／文：尚東美

東北男孩K負責營運社交媒體，廣州本地人Y則是調酒師，兩人原本是同事，「朝九晚五太無聊了，就想自己做點什麼」。從動念到找場地再到開業，他們花了不到一個月，選址最大難題是要避免擾民，又要交通方便。於是他們選了這幢商住兩用樓，晚上少人居住，「這層基本都是公司，我們未來還打算白天營業，賣咖啡、點心，方便附近上班族」。

筆者同朋友在店裏坐了個多小時，其間陸續來了幾位客人，他們很快就拼桌玩桌遊，氣氛熟絡得像老朋友。兩名合伙人計劃推出一個「隱藏款由你定」活動，每周邀請一名客人親手調酒，並寫進酒單，「這樣他不但會帶朋友過來嘗，還會幫我們宣傳。」他們笑說。

兩人的計劃非常美好，但等筆者一個星期後再去店裏取回上次遺落的物品時發現，明明才晚上8時剛營業，homebar內卻異常混亂，酒瓶四處散落，不知堆積了多久，廢紙也隨處可見……筆者不禁想到之前在上海去過的homebar，那種宣傳中「介於酒吧和客廳的鬆弛感」也最終敵不過時間，不知道兩名年輕人的創業夢還能持續多久，日咖夜酒的模式是否還能運轉起來。

文：尚東美