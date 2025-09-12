勒索已婚董事案 情婦稱事主允再照顧一年

事主不記得有否以「認識黑白兩道」威脅被告

被告李燕林（45歲，從事美容業）否認4項未獲同意下披露個人資料罪，以及兩項勒索罪，由普通話傳譯員協助。辯方盤問男事主X時指出，被告與X於2022年5月19日在咖啡店會面時，被告並沒有威脅他說「已掌握他家人的資料」；X不同意。

兩人在咖啡店談及被告要求買車，辯方播放當時對話錄音，顯示被告用普通話對X說「你說不買新的，後來我知道你不開心，我就沒有提了」。辯方在庭上指出，被告當時是表示不再提買保時捷新車一事；X回應稱「依稀有記得」。

辯方播錄音謂不再提買車 事主：依稀記得

X早前供稱，咖啡店會面後，被告先向他索取60萬元，再索取200萬元。辯方指稱，被告根本沒索取該260萬元，X不同意。辯方再稱，兩人商討後，X承諾再照顧被告一年；X稱不完全同意。辯方指，X稱照顧被告及為她交保險費，只因「想佢有時間慢慢放低佢嘅感情」；X答「不可能、不同意」。

另外，X供稱被告4次於YouTube發布由兩人合照剪輯而成的影片，更有銀行高層告訴X，2022年9月的影片提及X為「偽君子」。辯方昨質疑片中沒提及「偽君子」​；X稱記不起該高層有否提及這3字，並建議傳召對方作供。辯方又稱，影片或並非被告發布；X稱不認為其他人會如此無聊細心炮製影片，「得被告一個人有動機咁做」。辯方質疑X於2022年10月報警，只為向妻子交代；X否認，並稱其妻直至2023年3月仍不知情。聆訊未完，X今續接受盤問。

【案件編號：DCCC 842/23】