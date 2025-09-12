半年957大專生墮騙局 2/3本地人 最大一宗內地生遭假公安呃千萬

新法騙內地生 稱平租單位呃按金

今年上半年有58名內地生墮假冒官員及客服電騙，以詐騙宗數計排名第二，但損失金額達4823萬元，佔整體損失近八成。今年有數名內地生被捕，其中19歲內地生協助「假冒官員」詐騙集團做跑腿，冒充廉署人員向受害人派「公函」，稱受害人涉洗黑錢需繳保證金證明清白，因形迹可疑被大廈保安員報警揭發。警員在他身上檢獲偽造廉署證件及公函，相信他涉及3宗騙案、涉款共約879萬元。

警方稱發現新詐騙形式，今年上半年接獲18宗學生涉墮租樓騙案，涉款214萬元。商業罪案調查科高級警司羅國凱稱，事主逾九成是內地生，收到聲稱「平租」廣告，付「保證金」後疑犯即失聯。

銀行戶口詐騙風險指標 最快11月推

目前銀行及警方會就騙案實時偵測及預警，今年首7個月識別2200宗，較去年同期增逾兩倍。金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏稱，局方本月內會向所有零售銀行提供詐騙風險指標，包含過往個案及最新詐騙手法分析，提升銀行詐騙交易監控系統效能。《銀行業（修訂）條例》相關措施最快今年11月推出，他舉例日後銀行若獲悉傀儡戶口，便可通知平台上其他銀行，讓其他銀行留意客戶紀錄中有否相同名稱的戶口等戒備。

理大調查稱八成大專生曾被騙 警建平台支援

理大今年5月進行「大專學生詐騙認知調查」，4間大學共3189名受訪學生中，逾八成曾遭詐騙。蒙受金錢損失的受訪者中，僅近五成報警，其餘約兩成未有向他人求助，主要由於金額小、嫌麻煩或感羞愧等。

截至上月底，本學年約1.8萬名大學生已完成反詐騙網上學習套件。羅國凱稱，因應本地生被騙個案上升，將加強防騙工作，包括安排「乖巧寶寶」主題車走訪17間大專院校。目前警方獲事主同意後，會轉介個案至青協，由社工支援學生及其家庭。

羅稱，警方將與青協、金管局及精神科醫生等成立新平台，進一步支援及保護學生免受騙案傷害。