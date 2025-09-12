團結基金倡北都辦升格「中央辦」

團結香港基金比較3種方案，分別是成立獨立法定機構「北部都會區發展局」整合規劃、升格北都辦為「中央辦」，以及成立北都發展公司作為總發展商統一交付項目；最終建議採用「混合模式」管理，即「北都辦」升格「中央辦」的同時，亦按區域成立發展公司，有關公司可作為總發展商，負責為所屬區域招商引資。

團結香港基金副總裁葉文祺解釋，獨立法定機構雖有法定權力但靈活性低，升格「北都辦」仍屬官僚系統、與市場參與者脫節，成立單一發展公司則缺乏法定審批權力，因此相信混合模式最能兼顧效率與市場需求。

指投資年期長 融資陷困

團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊則稱，北都投資年期超過20年，北都發展缺乏長遠且具韌性的融資模式，現時靠發債和港鐵「鐵路加物業」模式不足以支持龐大發展規模，認為需要破解融資困局。

基金提議設立北都特殊項目公司，結合政府和私人市場資金，為核心基建融資，例如主要由私人債務及股權注資，現金流用於還債；在公私合營的會計準則下，債務歸類為私營部門承擔，因此可保障公共財政；引入開發銀行提供信貸支援，以吸引全球投資者。