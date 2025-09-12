原明日起生效 東壩「的士禁令」暫緩 業界反對 政府：擬國慶黃金周邀持份者考察

周國強：違「無處不旅遊」

西貢萬宜路大部分路段屬單線雙程行車，一般須獲批准才可駛入，的士毋須申請。東壩近年成為旅遊熱點，令萬宜路假日交通擠塞。有指政府早前向的士業界諮詢若明日起禁止的士指定時段駛入萬宜路是否可行，引起業界反彈，認為對業界不公。

智慧出行聯合商會主席周國強稱，東壩只在「一年兩次」的個別日子、例如五一及十一黃金周才可能出現交通問題，政府一刀切在普通周末也禁的士駛入，會影響平日遊客正常出入東壩，有違「無處不旅遊」，歡迎當局暫緩。周又說，業界早前已與政府合作，試驗按需求增派的士入東壩，疏導效果理想，相信已能解決問題。

西貢區議員方國珊稱，早前五一黃金周警方在東壩實施車流管制，逼爆問題已改善，她同意毋須實施的士禁令，且部分旅客到東壩露營，帶裝備坐小巴不便，相信對的士仍有需求。