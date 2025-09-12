缺席投票「有急事」 吳秋北：有知會有關方面

「政府完成其不可為」

對於吳秋北缺席投票，行會召集人葉劉淑儀前日稱，行會成員按「集體負責制」須支持政府政策，不能出席要向特首解釋。吳秋北昨被問到有否履行支持政府的責任，他說：「我當然好遺憾，未能參與表決，包括工聯會的表決、包括作為議員的表決，但真的有急事，請了假。」

草案被否決後，多名議員在社交平台再發表意見，強調不損法治等。吳秋北昨亦在社交平台稱，「政府完成其不可為；工聯會、立法會完成其所當為」，草案被否決體現各盡其責，「確認了法院不能指使立什麼法」，「事件的爭議應告一段落了！」

李浩然：政府有責任續提案

另外，選委界議員、基本法委員會委員李浩然在港台《千禧年代》稱，立法會否決草案非反對政府履行法庭頒令，但他認為政府未完成法庭的指示確有不足，政府有責任持續努力提出大部分議員和公眾可接受的方案。

草案源自岑子杰案裁決，岑子杰昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，冀立法會或政府換屆後檢討經驗，說明香港法治超前國際社會，並強調替代框架不代表同性婚姻，不能因未發生的事否決現時的草案。